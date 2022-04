Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe maak je paasspijs?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: zelf paasspijs maken.

Het paasweekend zit vol tradities. Sommige zijn best een beetje vreemd: een haas die gekleurde eieren in een veld legt? Inmiddels moeten die eieren zelfs van chocola zijn. De Fransen serveren graag lamsvlees met Pasen. Nederlanders die ineens massaal aan het brunchen slaan, dat is misschien nog wel de beste bijkomstigheid van het feest. Het eten van matzes en paasbrood; alles heeft zo z’n betekenis en herkomst. Vruchtbaarheid speelt in ieder geval een belangrijke rol – best komisch dat de haas daar ook symbool voor staat. Het zoeken van de eieren zal te maken hebben met een lastig seizoen dat tot een einde komt en iedereen die op zoek gaat naar eten. De lekkernijen worden gegeten omdat de nieuwe periode wordt gevierd, enzovoort.

Verstopte rozijnen

Net als bij veel feesten is Pasen voor veel families ook gewoon een moment om weer even samen te komen en uitgebreid met elkaar te eten. Dit jaar heeft bakker Maxim van Wils Bakery Café weer mooie paasbroden gemaakt. De rozijnen zaten mooi verstopt onder het deeg zodat ze niet verbrandden tijdens het bakken, niets viezer dan een bittere krent tussen je kiezen. En midden in de stol gaat spijs.

Amandelen cutteren

De spijs moet je minimaal twee weken van tevoren bereiden, want de spijs moet eerst even rijpen. Spijs is weer zo’n ‘doodeenvoudig’ recept waarbij de basisregels van de keuken mooi tot hun recht komen. Het werkt alleen met de allerbeste ingrediënten en bereiding. Dus ga op zoek naar de lekkerste blanke amandelen en cutter die in een keukenmachine met een gelijk deel suiker, wat citroenrasp en een hakmes tot de noten fijn zijn. Voeg een klein beetje ei toe tot het een kneedbaar geheel is.

Lang rijpen

Wikkel de spijs in vershoudfolie en bewaar het in de koelkast. Het is het lekkerst als de spijs minstens (!) vier dagen in de koelkast kan rijpen, dan trekken de smaken er goed in en dat maakt écht het verschil. Eigenlijk is twee weken aan te raden, daarna is de spijs heel lang te bewaren.

