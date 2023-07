Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe maak je ouderwetse stokvis?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: stokvis.

Vorige week hadden we het al kort over aan de koude lucht gedroogde kabeljauw, stokvis, en ik beloofde me er verder in te verdiepen. Daarvoor belde ik chef Robert Kranenborg om te vragen of hij nog oude recepten had met stokvis. Die had hij voor me, ik ga ze binnenkort testen. De meeste recepten die ik zelf vond, schrijven stokvis voor met aardappelen, rijst of mosterdsaus.

Wat was stokvis ook alweer?

Deze gedroogde vis moet niet worden verward met klipvis, die gezouten is. In veel kookboeken gaat dit nog steeds mis, zelfs in de Franse Larousse Gastrono-mique. Stokvis wordt gevriesdroogd zonder een korrel zout. De droge lucht is daarvoor in het hoge noorden – het proces komt uit Scandinavië – koud genoeg.

Waar kun je het krijgen?

Echte stokvis is tegenwoordig moeilijk te krijgen, vrijwel alleen online. De stokviswinkels zijn verdwenen uit het Amsterdamse straatbeeld – en daarmee de karakteristieke geur. Maar ik zou het graag weer op de kaart zetten. Daarmee maak ik kookjournalist Diny Schouten, die dit onderwerp suggereerde, ook blij. Want stokvis is Amsterdamse eetcultuur en die moet in ere worden gehouden.



Wat kun je ermee?

Voordat je ermee kunt koken, moet je stokvis zeker 48 uur weken in water dat je tussendoor een paar keer ververst. Om de stokvis goed te laten weken, moet er eerst op gebeukt worden met een stevig voorwerp zoals een deegroller, knuppel of hamer. Zo sla je de vezels een beetje open, waardoor het water in de vis kan trekken. Beuk je niet, dan kun je wachten tot je een ons weegt.

Na het weken kun je de stokvis 45 minuten zachtjes pocheren op lage temperatuur. Zeker niet hard koken, want dan kun je er niet veel meer mee. Vervolgens trek je de vis in stukjes uit elkaar en kun je die met een botersaus serveren of als smaakmaker in gerechten gebruiken. Mijn experimenten zijn in volle gang. To be continued.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.