Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe maak je kruidenolie?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: kruidenolie maken.

Een groot deel van wat we eten is geconserveerd. Alles wat uit flesjes, potjes en blikjes komt bijvoorbeeld, maar ook droge kruiden, gerookte vis of heel zoete, zure of zoute producten. Methodes te over: koelen, vriezen, drogen, zouten, roken, fermenteren, wecken, verhitten, aanzuren, konfijten of in suiker leggen – en dan zijn er nog de conserveringsmiddelen.

Snel en makkelijk

Vandaag maakte ik dennentoppenolie. Hoewel je vooral de smaak van de dennentop in de olie vangt, vind ik het ook een vorm van conserveren. Je zou in principe dennennaalden of -toppen kunnen wecken in een weckpot en lang bewaren. Na een week of twee heerlijk. Maar kruidenolie maak je veel sneller en makkelijker met een blender.

In de restaurantkeuken hebben we een heel fijn apparaat, dat tegelijk kan doordraaien en verhitten: een thermoblender. Daarmee kun je heel precies de tijd en temperatuur instellen om de olie te draaien met de kruiden, terwijl je verhit. Een kruiden- of specerijenolie is in zo’n tien minuten gemaakt.

Niet iedereen heeft zo’n ding thuis staan. Wat je dan kunt doen, is de soja of zonnebloemolie verhitten tot 70 graden op het vuur. Doe de kruiden in een blender en giet vervolgens de olie over je kruiden heen. Laat tien minuten op hoge stand doordraaien en zeef direct (het beste door een doek). De verhouding: ongeveer 1 bos peterselie op 200 ml olie.

Terugkoelen

Als je een mooie groene peterselie of dennentoppenolie maakt, is het belangrijk de olie zo snel mogelijk terug te koelen. Doe dat door het bakje met groene olie in een grote bak met ijswater te zetten. Vaak is de olie dan nog troebel. Als de olie een nacht in de koelkast heeft gestaan, is al het vocht naar de bodem gezakt. Schep of giet de heldere olie over in een potje of bakje. Als je dit koel bewaart, heb je wekenlang een prachtige groene kruidenolie.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.