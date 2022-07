Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe maak je heri heri?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: het slavernijverleden herdenken met eten.

Morgen alweer de derde aflevering van De kok en de directeur, de serie die ik met Taco Dibbits, directeur Rijksmuseum, maakte. Voor de aflevering van morgen reisden we naar Suriname. Het is bijna niet voor te stellen, maar toen we dit opnamen was corona nog helemaal niet in ons leven. Dit is de eerste aflevering die we hebben opgenomen, in januari 2020. Daarna hebben we bijna twee jaar niet gefilmd. Ik ben dan ook heel blij dat we na 2,5 jaar wachten eindelijk deze aflevering kunnen zien.

Keti Koti

Op die reis leerde ik onder andere heri heri maken. Dat gerecht werd op 1 juli, tijdens Keti Koti, nog massaal uitgedeeld door de Amsterdamse gezusters Kip. Van Ira Kip heb ik er nog meer over geleerd.

Toen Ira en Ayra Kip besloten op Keti Koti eten uit te delen in de hele stad om het slavernijverleden te herdenken, viel de keuze direct op heri heri. Het bestaat uit alle scraps die op de plantage te vinden waren: aardvruchten die werden verbouwd en dan afgemaakt met een klein beetje gezouten vis, dat misschien overschoot uit de keuken van de plantagehouder.

Eigen touch

Je vindt dergelijke gerechten in het hele Caraïbisch gebied. Wat de heri heri typisch Surinaams maakt, is de combinatie van groene banaan, gele banaan, cassave en zoete aardappel. Die worden allemaal in stukken gekookt. De eigen touch zit hem in de vis: de hoeveelheid olie, tomaat, uien, selderij, beetje zout en suiker. Het is in feite een heel simpel gerecht, maar met ontzettend veel waarde.

Ik heb laatst geprobeerd om zelf vis te zouten en te drogen en fermenten. Ik had er een stuk staart van een snoekbaars voor genomen en dacht: dat kan niet ingewikkeld zijn. Ik liet het een nachtje met grof zout besprenkeld in de koelkast liggen. Daarna heb ik het zonder af te spoelen aan mijn afzuigkap gehangen. En het werkte! Maar de bakkeljauw die ik op de markt haal, blijft wel lekkerder. Ik laat het voortaan aan de professionals.

