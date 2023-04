Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe maak je een volle lobbige bouillon?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: ossenstaart als ideale bouillonbasis.

Vorige week hadden we het op deze plek al over bouillon. Die wordt lobbig dankzij gelatine uit het collageen afkomstig uit botten, huid en pezen, en krijgt een volle smaak dankzij vleessappen. Beide hebben we nodig voor een lekkere bouillon. Het is dus handig om op zoek te gaan naar een ingrediënt dat dat allemaal in zich heeft – even afgezien van andere smaakmakers.

Bouillon valt onder de heldere en lichte soepen en de bereiding verdient je volle aandacht. In een goede heldere soep mag dat wat in de bouillon drijft niet te overvloedig zijn en het moet subtiel en zo gegaard zijn dat het zijn eigen structuur behoudt. De losse ingrediënten blijven dus herkenbaar.

Stukken staart

Ideaal voor een volle lobbige bouillon is ossenstaart. Daaraan zit heel veel vlees en al het overige om de bouillon mooi lobbig te krijgen. Hiervoor moet de bouillon ook lang genoeg koken.

Voor extra smaak rooster of bak je de stukken staart. Ik zet 2 kilo staart op met 5 liter koud water. Voor een extra lekkere bouillon zet je de aangebraden staarten op met kippenbouillon. Breng langzaam aan de kook en laat 6 uur zachtjes koken. Als er te veel vocht verdampt, kun je telkens een beetje koud water toevoegen. Alle eiwitten die boven komen drijven, schuim je af met een schuimspaan. Ook het vet kun je voorzichtig afscheppen.

Door de zeef

De groente die erin gaan, zoals winterpeen en ui, kunnen ook worden aangebakken voor extra kleur in de bouillon. Deze mogen echt zwartgeblakerd worden in een droge koekenpan. Na 6 uur kun je de geroosterde groenten bij de ossenstaart in de pan doen. Kook de groenten 1 uur mee en schep ze daarna samen met de ossenstaart uit de pan.

De bouillon kan door een natte keukendoek gezeefd worden. Check wel altijd of de staart gaar is; laat deze niet keihard doorkoken, maar constant zachtjes pruttelen. Breng op smaak met peper en zout en geniet.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.