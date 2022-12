Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe maak je een vega pronkstuk?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: groente in de hoofdrol.

Steeds meer mensen hebben ook tijdens de kerst behoefte aan een vega centerpiece. En elk jaar zien we nieuwe trends: biet wellington, hasselback aardappelen, geroosterde gevulde flespompoenen. Wat mij persoonlijk vaak tegenstaat is dat het voor sommigen kennelijk aan vlees gerelateerd moet zijn. Terwijl groenten juist zo mooi, lekker en divers zijn van zichzelf. Van elke groente kun je een pronkstuk maken. Hoe doe je dat?

Groene favoriet

December is een feest, helemaal wat groenten betreft. Knolselderij, spruiten, schorseneren, crosnes, aardappelen, aardpeer, kool, boerenkool, koolraap. Allemaal heerlijk, allemaal goed te krijgen op het moment. Naar de markt dus, en kies daar je favorieten uit.

Smaakvrienden

Vervolgens kies je maximaal twee smaken die perfect bij jouw product passen. Aardpeer, appel en vanille bijvoorbeeld. Of spruiten, kaas en komijn. Of knolselderij, paddenstoelen en boter – ja, boter is ook een smaak! Of schorseneren, truffel en bechamel. Nu jij.

Bereiding

Dan bedenken we hoe we deze ingrediënten het lekkerst kunnen bereiden. Een knolselderij in z’n geheel roosteren in de oven bijvoorbeeld. Spruiten blancheren en bakken, of als een salade met mooi losgetrokken blaadjes. Of een kool die je helemaal zwart blakert op een barbecue: als je daar vervolgens bouillon van trekt met uien en gedroogde paddenstoelen, heb je iets magisch. Duik de kookboeken in en laat je inspireren. Vaak kun je gewoon een bereiding die je weleens op vlees of vis hebt toegepast ook op groenten loslaten. Dat is wat anders dan het echt relateren aan vlees.

Presentatie

De echte magie zit natuurlijk in het opmaken van je gerecht. Een tarteletje met spruitsalade en bieslookcrème, en die dan beleggen met van die prachtige spruitblaadjes die naar boven open liggen. Een aardappelgerecht mooi dakpansgewijs rangschikken en afbakken. Het is de beauty van groente: wees creatief en verfijnd. Jouw vega gerecht zal de show stelen.

