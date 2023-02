Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe maak je een lekkere bechamelsaus?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: bechamel.

Onlangs schreef ik over de vijf moedersauzen, waaronder bechamelsaus, oftewel: het bloemkoolsausje. Een van mijn trouwste lezers, Mieke, wil daar nog meer over weten. Hoe maak je dat het beste?

Ruikt naar koekjes

Bechamel maak je met roux. Dat is bloem die is verhit in boter, waarmee je melk kunt binden. Roux komt in drie kleuren: blanke, blonde en bruine – afhankelijk van hoe lang je de bloem kleurt in de hete boter. Die bloem moet sowieso verhit worden, want rauwe bloem is niet lekker en verteert moeilijk. Voor een blanke roux verhit je de bloem dus korter dan voor bruine roux. Bij de bruine variant kleur je de bloem net zo lang tot deze echt notig begint te ruiken en kastanjebruin is.

Maar: hoe langer je de bloem verhit, hoe minder bindkracht die heeft. Voor een bruine saus heb je dus meer bloem nodig dan voor een witte bechamelsaus. Bij blanke roux kleurt de bloem niet en ruikt ie naar koekjesdeeg, bij blonde roux kleurt de bloem als een hazelnoot en ruikt ie ook een beetje zo. Pas als je die geuren ruikt, weet je dat de bloem gaar is – dat duurt minimaal 2 minuten.

Maaien maar

Smelt eerst de boter voordat je de bloem toevoegt. Doe vervolgens koude melk bij de warme roux, beetje voor beetje. Als je direct een liter melk op je roux zou gooien, zou die er als een grote klont ­verloren in ronddobberen. De buitenkant van die klont zal garen en de binnenkant zal nooit meer rustig kunnen ontsnappen om je melk tot een fluweelzacht bloemkoolsausje te binden.

Het is ook belangrijk om te weten dat roux vaak ­rustig de tijd neemt om alle melk op te nemen. Dus hou je aan het recept en vertrouw erop dat de bindende werking ook nog later op gang kan komen.

Tot slot: wat mij betreft kun je gerust met een garde door de bechamel heen maaien. Dit levert mij wellicht wat haatmail op, maar het heeft mijn bloemkooltje nooit boos gemaakt.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.