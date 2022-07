Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe maak je een cartouche?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: het mysterie van de cartouche.

Haast elk ingewikkeld Nederlands keukenwoord lijkt uit het Frans te zijn geleend. Cartouche is er zo een. Maar als je de betekenis ervan opzoekt, krijg je alles te lezen behalve de culinaire definitie. Ik kan je daarom nog steeds niet vertellen hoe het woord in onze keukens terecht is gekomen. Wel kan ik je uitleggen wat koks ­be­doelen als we het over een cartouche hebben, waar het ding voor dient en hoe je er zelf een maakt.

Wat is een cartouche dan?

Een cartouche is een soort deksel gemaakt van vetvrij papier (dus papier dat zich niet volzuigt met vet of water), dat je over je gerecht legt als het in de pan zit, met een gat in het midden. Ik kan me goed voorstellen dat je er nu nog niets van begrijpt.

Waar dient het voor?

Een cartouche zorgt ervoor dat wat je in de pan aan het bereiden bent niet uitdroogt. Het houdt als het ware het product vochtig. Bij het pocheren van peren wil je bijvoorbeeld dat de peren niet uitdrogen. En als je een romige soep maakt en de ingrediënten moeten gaarkoken, gebruik je ook een cartouche. Dit zorgt ervoor dat er geen velletje op de soep komt. Door het gat in het midden kan er wel gewoon stoom ­ontsnappen.

Hoe maak je er zelf een?

Neem een stuk vetvrij papier en vouw het dubbel. Herhaal dat drie keer – de derde keer diagonaal, zodat je een puntige driehoek krijgt. Hou dan de punt ongeveer in het midden van de pan. Knip nu het overhangende papier weg. En direct ook een stuk van de punt: ongeveer 3 cm. Als je het vetvrije papier nu weer openvouwt, heb je een rondje met een gat in het midden. Dat is de cartouche, die je nu over je product in de pan kunt leggen.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.