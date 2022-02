Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe maak je de lekkerste blinde vinken?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: hoe maak je de lekkerste blinde vinken?

In mijn nieuwe zaak Wils Bakery Café, een combinatie van een bakkerij en een Franse bistro, eet je een schnitzel, softijs met karamelsaus, een pastramisandwich met augurk of... een blind konijn.

Een wat? Een blind konijn is een soort kruising tussen een blinde vink en een slavink, maar dan met konijnenvlees.

Even kort het verschil: een blinde vink is kalfsgehakt met een lapje vlees eromheen, een slavink is half-om-halfgehakt met spek eromheen. En dat blinde konijn is half kalfsgehakt, half konijnengehakt, omwikkeld met guanciale, oftewel wang­spek – reuzelekker.

Goed gehakt

Bij het maken van een vink is het belangrijk dat je goed met je gehakt omgaat. Niet te veel rommel erin, maar het mag ook niet droog worden. Kalf is minder vet dan varken, dus daar moet je wat mee.

Sowieso is het handig als je gehaktmix voor 25 procent bestaat uit vet vlees en voor 75 procent uit mager vlees. Maar 50/50 is ook goed.

Kruid het gehakt met peper, zout en ­bijvoorbeeld nootmuskaat. Doe op elke kilo vlees een eitje en vijf sneetjes witbrood zonder korst, gedrenkt in een scheutje melk. En voeg last but not least een in olie gefruit, fijngesnipperd uitje toe, goed afgekoeld.

Laat de slager het lekkerste en vetste spek dat hij heeft in lange, dunne plakken snijden. Guanciale bijvoorbeeld. Leg drie plakken naast elkaar en rol daar een soort worstje van 100 gram gehakt in op. Even aanbakken, eerst met de opening van de spekrand naar beneden toe. Die moet je namelijk eerst ‘dichtbakken’. Vervolgens rondom bakken.

Vijf minuten op 180 graden in de oven en serveren met mosterd en salade. Old­skool, maar heerlijk.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.