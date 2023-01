Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: de voorraadkast.

Wat doe je als het buiten van dat vreselijke druilweer is en je eigenlijk alleen maar zin hebt om series te bingen vanuit je nest, maar er moet ook gegeten worden – en deze keer liever even geen delivery van fastfoodzaken? (Zelfs de gouden M bezorgt tegenwoordig, ontdekte ik laatst.) Dan duik je in je voorraadkast in de hoop dat er nog wat te maken valt van wat je daar aantreft.

In zo’n geval moet je vaste voorraad wel steengoed op orde zijn. Dus: wat staat er zoal in een goed aangevulde kast, die soms zelfs de flitsbezorger overbodig kan maken?

Afdeling lang houdbaar

- Droge goederen zijn bijna eindeloos houdbaar: niet te missen zijn je favoriete pasta en noedels.

- Vet is vet lekker en blijft lang goed in de koelkast. Denk aan boter, spekvet, lardo, ganzenvet.

-Smaakmakers blijven ook vaak lang lekker. Gedroogde kruiden en specerijen, miso en bouillonblokjes bijvoorbeeld.

-Eieren moet je altijd in huis hebben: ze zijn tot 28 dagen na het leggen houdbaar.

-Blikvoer is de bom! En zo goed als eeuwig houdbaar. Bonen, confit de canard, gepelde tomaten, ansjovis, noem maar op. Niet te missen.

Afdeling vriezer

- Gevogelte kun je maar beter in de vriezer hebben liggen. Een kippendij, bout of filet. Of gewoon een hele.

- Vacuümverpakte steaks, ook absoluut goed.

- Verder is bouillon echt een must-have in de vriezer, evenals sauzen. Het duurt vaak wat langer om een saus te maken, dus een tip: maak altijd lekker veel. Want dat kun je prima in een zakje of bakje wegvriezen en dat komt tijdens zo’n bingeweekend heel goed uit.

Zorg er tot slot voor dat je altijd ui en knoflook in huis hebt – en een flinke dosis ­creativiteit, om van al dat basislekkers snel iets te fabriceren zodat je daarna weer onder het wol kunt kruipen.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.