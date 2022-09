Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe leer je je kind koken?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: kinderkookles.

Op die vraag heb ik helaas geen pedagogisch en wetenschappelijk onderbouwd antwoord. Ik kan alleen uit eigen ervaring spreken: je leert het ze vooral door het samen te doen. Je moet het geluk hebben dat je kind er interesse in heeft, al valt dat natuurlijk best een beetje te stimuleren.

Hoe dan?

Mijn zoons probeer ik altijd te verleiden om mee te koken en vooral ook te laten zien waar producten vandaan komen. Dat is een van de redenen dat ik school­tuinen zo belangrijk vind. Ook erg slim: samen boodschappen doen. Mijn vrouw staat erop dat we groente bij de groenteboer halen, vlees bij de slager en vis bij de visboer. Laat ze alles zelf zoeken en kiezen welke groente in het mandje belandt.

Vanaf welke leeftijd?

Mijn beide zoons kregen zo rond hun derde interesse in thuis koken. Natuurlijk zijn koekjes en pannenkoeken bakken interessanter dan boontjes doppen, maar ze helpen sindsdien in principe met alles mee. Wees voorzichtig, maar vooral niet te schijterig. Straks denken kinderen nog dat koken iets engs is. “Pas op, straks snij je je, straks verbrand je je vingers” – ja, je kunt je bezeren, maar dat kan in de speeltuin ook. Je laat ze natuurlijk niet de pan met heet frituurvet wegzetten en geeft ze geen kapmes. Zo snijden mijn kinderen met een Opinel met bolle punt en gebruiken ze een dunschiller. Ik laat ze eerst zien hoe het werkt en blijf er altijd bij.

Niet te veel druk

Koop onbewerkte producten, alleen daarmee leer je echt koken. Een voorgegaard aardappelschijfje heeft de fabriek immers al voor je gekookt. Laat zien hoe je een kip in stukken snijdt, een wortel schilt, vinaigrette maakt en proef samen alles. Tot slot is het fijn als er geen enorme druk op staat. Als je eerst de hele dag naar school bent geweest, dan naar de bso, zwemles en voetbal, is het ook gewoon prettig als papa en mama een pan bolognese op tafel knallen.

