Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe laat je pijnboompitten niet verbranden?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: pijnboompitten roosteren.

Als je weleens pesto hebt gemaakt, ken je het wel: je roostert de pijnboompitten in een pannetje. Wachten, wachten, wachten – shit! Verbrand.

De pijnboompit is zaad van een den. Er zijn maar een paar dennensoorten met zaden die groot genoeg zijn om te pellen en te eten. In een dennenappel zitten de zaden verstopt. Als je ze schudt, vallen de zaden eruit. Die moeten dan nog gepeld worden om het eetbare gedeelte eruit te halen. Die pitten zitten vol met olie en zijn geroosterd extra lekker, maar dat roosteren gaat dus vaak mis als je niet oplet. Er zijn twee manieren die ik kan adviseren om ze safe te roosteren.

In de oven

De eerste manier is om ze in de oven op een bakplaat te roosteren. Je leest vaak dat dat op 180 graden kan. Dan loop je het risico dat hetzelfde gebeurt als met het roosteren in een koekenpan; op een gegeven moment ben je nét te laat. Zet de oven dus liever op 160 graden. Het duurt dan wat langer, maar je moet ze echt lang vergeten om ze te laten verbranden. Check regelmatig of ze al bruin zijn en schud ze een paar keer om. Een half uur op hete lucht moet ongeveer goed zijn.

Frituren

Al is het leven nog zo zuur, alles is goed uit de frituur. Jawel, óók pijnboompitten. Daar hoef je niet een volledige frituurpan voor te installeren; een pan met een klein laagje olie is al voldoende. Als de pijnboompitten net onder de olie staan zullen ze mooi gelijk matig kleuren.

Verhit de olie tot ongeveer 170 graden en frituur de pitten kort. Op het moment dat ze lichtbruin zijn, giet je ze af in een zeef. Laat ze vervolgens goed afkoelen op papier, met genoeg ruimte tussen de pitten. Ze kleuren nog een beetje door, dus haal ze op tijd uit het vet.

In de magnetron?

Word on the street is dat je pijnboompitten ook in de magnetron kunt kleuren. Doe ermee wat je wilt.

