Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe kun je het beste buiten eten?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: picknicken.

Een goede zomer vraagt om lekker buiten eten. Van Simone kreeg ik de vraag ingezonden of ik daar eens over kon schrijven.

Snacken of pikken?

Buiten eten kan in een drukke stad natuurlijk op straat. Denk aan dat muurtje bij de Febo, een haring uit het vuistje, een broodje pom, Surinaamse bloedworst of een lemper bij de toko. In al deze gevallen noemen we het snacken. Maar gaan we op pad met een mandje of tas met wat eenvoudige, maar lekkere dingen en eten we gezellig op een kleedje in de buitenlucht, dan spreken we van een picknick.

Dat woord is te herleiden naar het Franse pique-nique. Pique komt van het werkwoord piquer, dat in dit geval pikken betekent. Piquer, dat is wat kippen doen, ze pikken hapjes van de grond. En niquer kun je op verschillende manieren vertalen – mensen die goed Frans spreken, zullen nu ondeugend grinniken. In dit geval lezen we het niet als werkwoord, maar als zelfstandig naamwoord en slaat het op kleine hapjes. Letterlijk zou nique zelfs vertaald kunnen worden als ‘kleine dingen zonder waarde’. Een beetje een vreemde beschrijving voor eenvoudig eten.

Impressionisten

In elk geval hebben we sinds de 18de eeuw een naam voor een gewoonte die we naar het schijnt al sinds de middeleeuwen hebben: picknicken. Een eeuw later werd dit door impressionisten zelfs romantisch genoeg bevonden om het veelvuldig vast te leggen op doek. Denk aan Le déjeuner sur l’herbe van Manet. Dat schilderij hangt prachtig in Musée d’Orsay in Parijs. Daar was ik toevallig laatst voor opnames van de televisieserie De kok en de directeur, die vanaf volgende week te zien is – maar daarover volgende week meer.

Voor nu zou ik zeggen: vul je mandje met goede tomaten, brood, charcuterie en kaas, kook wat eieren en maak een fruitsalade. Champagne uit kartonnen bekers op een kleedje en you’re good to go.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.