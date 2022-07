Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe kun je haring bereiden?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: hoe de Zweden haring eten.

Morgen is alweer de vierde aflevering van De kok en de directeur, deze keer reisden we naar Zweden – op zoek naar haring.

Aanleiding is een werk van Gabriël Metsu in het depot van het Rijksmuseum, De haringkoopvrouw, dat hij rond 1661 schilderde. Een visverkoopster heeft aangeklopt bij een bejaarde klant en deze keurt een haring die glinstert in de zon. Helder licht valt ook op de blozende vismeid die een mooi contrast vormt met de kromme oude vrouw. Metsu blonk uit in de weergave van materialen. Zo zijn de verschillen in textuur van de huid van de vis, de oude vrouw en de jonge vrouw prachtig getroffen.

Ik krijg er bijna honger van. Maar waar ik ook nieuwsgierig naar ben, is hoe die vis het Zweedse palet, en dan bedoel ik de smaak, heeft beïnvloed.

Is er ook Zweedse Nieuwe dan?

De Zweden hebben een enorme hang naar de natuur. Eerlijke producten zonder opsmuk, dat is waar de Zweedse keuken om bekend staat. Met de boot vingen we zelf onze haring die we meenamen om te bereiden, maar in Zweden kregen we ook drie bereidingen geserveerd. Eigenlijk vier, want op de boot nam ik een hap uit de rug van vers gevangen haring en dat smaakt letterlijk naar niets. Het zouten en rijpen van onze maatjes is essentieel, zo blijkt. Te ver rijpen is ook weer niet goed, want de surströmming uit een bol staand blik vond ik niet te verteren. Alle verhalen daaromtrent zijn waar.

Nordic Cuisine

Lekkerder was de gepaneerde en gebakken haring, maar het summum kregen we bij Magnus Ek. Deze Zweedse chef is in veel opzichten een pionier, die meer dan twintig jaar geleden eetbare planten begon te gebruiken uit de natuur en in mijn ogen één van de hoekstenen heeft gelegd van wat we nu kennen als Nordic Cuisine. Zijn haring lag in een zoetzure marinade op ons te wachten en werd geserveerd met een saus van gefermenteerde aardappeltjes.

Enfin, ik ga een Hollandse Nieuwe halen, want die blijven toch ook erg lekker. Gewoon aan de staart pakken en staand op straat eten: daar gaat niets tegen op.

