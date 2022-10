Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe kun je bakken zonder plakken?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: zelf een anti-aanbaklaag maken.

Een lezersvraag van Daan: hoe kun je bakken zonder plakken? ‘Thuis hebben wij twee soorten pannen om in te bakken, met en zonder antiaanbaklaag. Hoe zorg je ervoor dat je product in de gewone pan (zonder antiaanbak) niet aanbakt?’

Ik schreef al eerder over pannen; een leuk maar vooral ook belangrijk onderwerp. Even een piepkleine opfrisser. Er zijn drie basiseisen: de hitte moet gelijkmatig en efficiënt geleid worden en het bakvlak mag de smaak en eetbaarheid van het product niet aantasten (denk aan een afbrokkelende antiaanbaklaag), maar bovenal gaat het om het bakresultaat zelf, dat moet goed zijn. Ik ben géén voorstander van antiaanbakpannen, want als je die ook maar een klein beetje beschadigt, kun je die rommel binnen krijgen.

Loeiheet

Daarnaast zijn er koperen pannen met een roestvrijstalen bakvlak en volledig roestvrijstalen pannen. Deze soort werkt maar op één manier goed: ze moeten loeiheet zijn voordat je je visje, aardappel of vlees erin bakt. Hier komt nooit een natuurlijke antiaanbaklaag in – daarover later meer. Maar de roestvrijstalen pan is wel makkelijk in gebruik, want je knalt ’m zo in de afwasmachine. Ook aluminium bakt vooral goed als het heel, heel heet is. Niet geschikt voor de vaatwasser.

Doe-het-zelf

In andere pannen kun je zelf een natuurlijke antiaanbaklaag maken. Aan de wok bij de Chinees op de hoek blijft ook niets plakken. Die is namelijk goed ingebrand. Dat doe je met plaatstalen pannen, mijn favoriet. Ook gietijzer werkt zo. Die natuurlijke antiaanbaklaag heet patina.

Smeer daarvoor het bakvlak in met een dun laagje neutrale olie, met een papiertje. Zet de pan op middelhoog vuur zodat hij rustig warm wordt. De olie gaat walmen en wanneer dat walmen stopt, laat je de pan rustig afkoelen. De pan verkleurt en dat is de bedoeling. Hoe zwarter, hoe beter: patina! Zet wel even de afzuigkap aan. Dit proces kun je gerust 5 tot 10 keer herhalen, daarna heb je er een leven lang plezier van. Nooit schoonmaken met zeep en schuursponsje, gewoon met een borstel en heet water – en dan goed droog opbergen.

