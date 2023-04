Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe krijg je het effect van gelatine, maar dan vega?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: opstijven voor vegetariërs.

De afgelopen twee weken schreef ik over gelatineuze bouillon, die mooi lobbig wordt bij het afkoelen. Dat effect is ook te bereiken als je geen dierlijke producten wil gebruiken.

Bros of flexibel

De meeste gelatine wordt gemaakt van varkenshuid, van runderhuid of runderbotten. Meestal wordt zulke gelatine verkocht als poeder of droge velletjes. Die vellen worden dan even in koud water geweekt, uitgeknepen en verwerkt in bijvoorbeeld een mousse. Toen fabrieks­gelatine nog niet bestond was het niet zo gek dat gelei­gerechten vooral vlees- en visgerechten waren. Daarna ging men het pas in desserts en dergelijke verwerken.

Gelatine is een eiwit. Maar niet het soort dat stolt bij verhitting. Het smelt bij verhitting en zal niet heel snel een onomkeerbaar proces ingaan zoals stollen, al mag het niet koken om goed op te stijven. Gelatine is flexibel, flexibeler dan bindmiddel: gerechten die je met bijvoorbeeld meel of maizena bindt, zijn brosser als ze afkoelen. Het mooie van gelatine is dat het smelt rond lichaams­temperatuur – lekker in de mond dus. Bij te grote hoeveelheden wordt het lijmerig en blijft het aan je tanden plakken. Niet prettig. Hoe zit dat met de vegavarianten?

Vegetarische gelei

Er zijn andere manieren om gelei maken, bijvoorbeeld met zeewieren, zoals agaragar. Dat koop je in de toko en kook je mee met je product. Dat smelt dan weer niet als je het in je mond stopt en blijft ook wat brosser. Bovendien is het geen eiwit. Maar net als met gelatine blijft je gelei wel transparant en glimmend na afkoeling. Ook een voordeel is dat het neutraal smaakt.

Pectine, waarmee vruchtengelei of jam dikker worden gemaakt, is eveneens vegetarisch. Er zijn meer geleermiddelen, zoals alginaat, gellan en carrageen, die zijn wat moeilijker te vinden en ingewikkelder om mee te werken. En je kan ook altijd nog binden met bloem en zetmeel, maar dat zal nooit zo mooi worden als gelei.

Tot slot: gelatine maakt je nagels en haar niet sterker. Dat is nooit bewezen... Sorry, stop maar met het eten van collageensupplementen.

