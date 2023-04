Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe krijg je een goede crispy korst?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: tempura en paneren.

Warempel, er kwam een heel goede vraag binnen! Want ook ik vraag me weleens af wat nu het verschil maakt tussen een goede krokante korst en zo’n zompig bruin laagje. Er zijn paneerlagen, beslagen, en krokante buitenkanten waar niets anders bij hoeft, zoals bij friet. Hoe dan ook geldt: vocht is de grote boosdoener.

Tempura

De bekendste hartige krokante lagen zijn in mijn ogen paneerlaagjes en beslaglaagjes. Het krokantste laagje ontstaat bij tempura. De truc is dat je eidooier, bloem en heel koud water mengt, kort voordat je het gaat frituren.

Doordat het water koud is, wordt het mengsel lekker stroperig en blijft het goed aan je product hangen – ideaal dus voor visjes en inktvisringen. Daarbij heeft de bloem korter de tijd om het water te absorberen – het water verdampt sneller in de olie en het korstje wordt snel krokant. Zo kun je dunne blaadjes dus ook frituren zonder dat ze vijf minuten in de frituur hoeven te liggen. Bovendien zorgt de schok van koud beslag in een hete frituur ook voor extra crisp.

Paneer van witbrood

Bij kroketten of schnitzels werkt het iets anders. Dat doe je met een paneerlaag, van broodkruim bijvoorbeeld. Daarvan bestaan allerlei verschillende soorten. Je hebt de zware korrels en de lichtere versie en je kunt dun en dik paneren – allemaal afhankelijk van je wens voor het eindresultaat. Hoe dan ook helpt het om eerst je product in de bloem te rollen, dan door ei en dan een of twee keer door de paneer.

Paneermeel kun je ook zelf maken van gedroogd brood of beschuit, maar nog lekkerder is paneer van doorgedraaid vers witbrood. Dat is wat vochtiger en dus echt à la minutewerk. Paneer je daar bijvoorbeeld een stuk groente, vis of gevogelte mee, dan dien je dat direct te frituren. Dat wordt heel luchtig crispy, zoals een Holtkampkroket kan zijn.

Al met al is het vooral oefenen en testen-testen-testen om tot jouw favoriete paneerlaag te komen.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.