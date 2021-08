Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe krijg je de schil van de paprika (en waarom)?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: hoe schil je een paprika (en waarom eigenlijk)?

Ik ben gek op paprika, maar dan meestal gegaard en, heel belangrijk, zonder schil.

Waarom zonder schil?

Die is bitter. En bitters kunnen heel aangenaam zijn, maar dat heb ik bij paprika niet. Alleen een gefrituurde padronpeper vind ik echt lekker met het bittertje van de schil – en een goede scheut olie en zeezout.

Hoe krijg je dat dunne schilletje eraf?

Het eenvoudigst met de dunschiller. Het voordeel is dat je de paprika dan rauw kan verwerken, in een gazpacho bijvoorbeeld. Nadeel is dat je nooit in die groeven komt en dus nooit alles kan weghalen.

Je kunt ook stukken paprika zonder zaden koken. Deze techniek wordt vooral gebruikt bij de heerlijk Peruaanse aji amarillo. Snij de peper in de lengte doormidden en haal de zaden eruit. Kook hem in water tot het velletje loslaat. Het ‘vlees’ verwerk je in een gerecht of saus. Zou je het vel er niet afhalen, dan blijven er harde stukjes en vieze bitters over.

Schroeien

Een smaakvoller manier: de schil van de paprika met intense hitte aanvallen. Met vuur van een barbecue, je fornuis, een crème-brûlée­brander... En dan helemaal rondom schroeien tot de schil echt zwart is.

Poffen

De laatste methode is poffen. Verwarm de oven voor tot 200°C. Pof de paprika’s circa 30 minuten op een met bakpapier beklede bakplaat. Doe ze als ze zwartgeblakerd zijn in een kom en dek af met vershoudfolie. Laat in de koelkast afkoelen. Wrijf het zwartgeblakerde vel van de paprika’s.

Afdekken en afkoelen

Na het schroeien of poffen moet je de paprika’s afgedekt laten afkoelen. Daarna trek je vrij eenvoudig de schil eraf. Er kunnen zwarte stukjes achterblijven, maar die zijn ook best lekker. Haal de zaadjes eruit en scheur de paprika’s in de lengte in stukken. Serveer met bijvoorbeeld salsa verde en ansjovis.

