Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe krijg je dat kaarsvet van het tafelblad?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: vastgekoekt kaarsvet.

Als ik iets gezellig vind op een eettafel zijn het wel kaarsen. Maar de ene kaars is de andere niet. Een kaars van goede kwaliteit brandt lang en druipt niet, al kun je dat nooit uitsluiten. Voor wie kaarsen brandt: doe het in elk geval veilig. Altijd uitmaken als je klaar bent en op veilige afstand van bijvoorbeeld gordijnen. In restaurant Rijks doen we überhaupt geen kaarsen voor de veiligheid.

Krabben en branden

Als het toch gebeurt dat je mooie tafel helemaal onder druipt, wat dan? Ik zou het ten eerste hard laten worden en vervolgens met een pinpas of soortgelijke krabbertjes van tafel krabben. Er blijven dan altijd nog wel restjes achter, bijvoorbeeld in de groeven van het hout. De beste truc is dan om met een gasbrander heel kort het kaarsvet flink te verhitten tot het smelt en direct met een doek het vet van tafel vegen. Natuurlijk niet zo lang branden dat je tafel verkleurt! Veiliger is om de föhn erop te zetten; dan wordt het minder heet en duurt het langer.

Strijken en wasbenzine

Druipt het vet over je linnen tafelkleed, dan kun je er wat keukenpapier op leggen en er met een heet strijkijzer overheen strijken. Het vet smelt en wordt geabsorbeerd door het papier. Je krijgt die laatste vlekken er nooit helemaal uit. Een uiterste strijdmiddel is dan nog wasbenzine. Doe wat wasbenzine op een prop watten en wrijf het eraf. Ik sta niet in voor geurtjes en andere mindere effecten van de benzine. Ga vooral niet met schuursponsjes en schuurmiddelen aan de slag, daar krijg je krassen en grotere problemen van.

Heet water en soda

Om je kaarsenstandaards en –kandelaars weer schoon te krijgen, kun je ze 15 minuten in een emmertje gloeiend heet water leggen met een eetlepel soda. Alles weekt er dan af. Je kunt natuurlijk ook altijd voor een waxinelichtje gaan; dan blijft het vet tenminste in het cupje liggen.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.