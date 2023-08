Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe kook je in een varkensblaas?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: varkensblaas of kip in een zak?

Toen ik jaren geleden at bij Paul Bocuse – de legendarische, in 2019 op 91-jarige leeftijd overleden Franse chef – kreeg ik een heel bijzonder signatuurgerecht geserveerd. Het wordt gezien als een echte Franse klassieker, maar wel een van het hoogste niveau: een hele Bressekip, gepocheerd in de blaas van een varken.

Weken, opblazen, knopen

Die blaas is zo groot als een ballon en komt ook aan tafel. Daar wordt deze opengesneden en de kip eruit gehaald, om aan tafel aangesneden te worden.

In de jaren daarna heb ik er steeds vaker over gedacht om met varkensblaas aan de slag te gaan. En vandaag kreeg ik ze dan eindelijk binnen: twee varkensblazen. Ze waren vers, en moeten dan nog voorbereid worden om ermee te kunnen koken.

Ik vroeg een bevriende Franse chef hoe en hij legde uit: de blazen moeten binnenstebuiten worden gekeerd en 24 uur in water met azijn gelegd. Dan opblazen en dichtknopen. Zo laten drogen. Daarna is het een soort leer en kan je er dus een product in doen met bijvoorbeeld lekkere specerijen, en de blaas dichtknopen om het als het ware zo in de blaas te pocheren.

Vers of gedroogd

Makkelijker is het als de blaas al voor je gedroogd is. Zo’n voorbereide blaas kun je bestellen op de website van kookexpert Meneer Wateetons. Zijn website startercultures.eu heeft alles wat je zoekt. In een verse kan je dan wel veel meer kwijt – die rekt namelijk nog enorm op, een gedroogde is stugger – fijn aan de gedroogde is dat die klaar voor gebruik en schoon is. Voor een kip in de zak kan je het beste een zeugenblaas of een runderblaas nemen. Waanzinnige techniek voor de avontuurlijke thuiskok.

In Italië, in het driesterrenrestaurant Lido 84 van Riccardo Camanini bereiden ze er zelfs een pasta cacio e pepe in. Spectaculair.

En levert dat dan geen vreemde geurtjes of bijsmaak op, denkt u nu misschien. Na het koken en het eten kan ik u garanderen: daar hoeft u niet voor te vrezen.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.