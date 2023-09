Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe houd je de prik in champagne?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: druk op de fles.

Drinken is minstens zo belangrijk als eten: een goede fles wijn maakt van een lekker diner een topdiner. Zelf ben ik een groot champagnefan. Als je zo’n fles openmaakt en niet op krijgt, hoe houd je dan de prik erin?

Hoe krijgt wijn bubbels?

Er zijn zes methodes om mousserende wijnen te produceren. Je kunt gewoon koolzuur aan een wijn toevoegen – de carbonation-methode, de minst interessante – maar meestal komt de prik erin door fermentatie. Bijvoorbeeld de ancestral-methode, daarmee wordt pet-nat gemaakt, erg lekker. Of de tank-methode, ook wel charmat genoemd. Meestal goed voor productie van grote volumes tegen lage kosten. De asti-methode, een variant daarop, wordt veel in de regio rond de stad Asti gebruikt. Dan heb je nog de overdrachtsmethode, een afgeleide van de traditionele méthode champenoise, vaak voor kleine of juist hele grote flessen gebruikt.

De champenoise-methode is de meest kostbare en prestigieuze. Daarbij wordt eerst een basiswijn gemaakt, in de champagne is dat wijn met hoge zuren. Dat is de eerste fermentatie, waarna wijnen geblend worden tot de gewenste smaak is bereikt. Dan fermenteert de wijn een tweede keer, op fles, met onder meer gist, zodat suikers worden omgezet in alcohol en er koolzuurgas wordt gevormd. Als dat is gebeurd gaat er een kurk op en wordt eventueel nog wat suiker toegevoegd. Daarna kan ie nog even rijpen, maar in principe kun je direct ‘pangen’.

En hoe hou je ze in de fles?

Het beste is de champagne direct op te drinken. Lukt dat niet, bewaar de wijn dan met een speciale dop die zich vastklemt op de fles, want er zal weer druk opgebouwd worden. Als de prik ontsnapt, is de champagne echt niet lekker meer. Er zijn champagnedoppen met hefboom waarmee je weer tegendruk opbouwt: nog beter. Bewaar de champagne in de koelkast, maar niet in de deur. Bij iedere zwiep schiet het koolzuur er dan uit. En nu er zuurstof bij is gekomen, oxideert de champagne, dus ik zeg uiterlijk de volgende dag opdrinken.

