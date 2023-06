Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe herken je onbewerkte olie?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: goed in de olie.

Olie voor je huid, voor in de sla, motorolie... Olie is blijkbaar belangrijk in ons leven én in ons lichaam. Tal van discussies gaan over de gezondheid of ongezondheid van oliën. Voor jou en mij is de smaak natuurlijk van groot belang. Maar in de winkel gaat het niet alleen daarom, daar tellen de prijs, houdbaarheid en toepasbaarheid.

Raffineren

De meeste oliën die we eten zijn op allerlei manieren bewerkt. Dan spreken we van raffineren. Best een vreemd woord: verfijnen, betekent het letterlijk. Als je weet hoe en met wat voor chemicaliën dat gaat, kan dat best schrikken zijn. Olie wordt geraffineerd om langer houdbaar te zijn – want vet oxideert snel, door lucht en zonlicht, en gaat ranzig smaken – en om deeltjes die kunnen verbranden eruit te halen zodat je er veilig in kunt bakken of frituren. Kort door de bocht uitgelegd: dat raffineren wordt vaak gedaan met che­mische middelen als hexaan en benzine; olie wordt schoongemaakt met stoffen als alkali en vaak zelfs ­ontgeurd en gebleekt. Dit zijn echt heel gebruikelijke manieren om olie te maken die wij allemaal dagelijks gebruiken. Het resultaat is doorgaans een geurloze, neutrale olie met minder waardevolle stoffen. Maar raffineren is niet per se nodig: de enige goede reden is dat olie dan geschikt is voor warm gebruik.

Wat dan wel?

Goede ongeraffineerde olie herken je aan de kleur en geur: je ruikt waarvan het gemaakt is. De olie mag niet bitter zijn en geen drab op de bodem te hebben. Hij moet tussen de 3 maanden en 2 jaar houdbaar zijn. Productie- en botteldatum moeten enigszins op elkaar aansluiten. Let op dat de verpakking intact is: de mooiste oliën komen in donkergekleurde glazen flessen met metalen sluiting of kurk tegen licht en lucht. Heb je zo’n olie te pakken, gebruik hem dan alleen in koude bereidingen. Bewaar op een koele plek en vooral: snel opmaken.

