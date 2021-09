Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe haal je de pitjes uit een granaatappel?

Joris Bijdendijk. Beeld Sjoukje Bierma

Vorige week sprak ik met iemand die ­vertelde dat hij granaatappel lekker vindt, maar het zo’n rotklus vindt om al die pitjes en die witte velletjes te verwijderen. Hoe pak je dat aan? Een goede vraag.

Schort om

Granaatappel is een vrucht vol eetbare ­pitjes waar een soort stevige gelei omheen zit. Lekker fris en zuur. Het kan een beetje een gepiel zijn om die pitjes eruit te halen, maar niet als je het op onderstaande manier doet. Voordat je begint wel even oude kleren aantrekken en een schort voordoen. Want het sap geeft vlekken die je er niet meer uit krijgt.

Verse vrucht

Neem een granaat­appel die rijp, maar niet te zacht is, anders krijg je de pitjes er niet netjes uit en verandert alles in puree. Rol de granaatappel met lichte druk over het aanrecht. Zo komen de pitjes al wat los.

Meppen

Snijd de granaatappel overdwars doormidden. Leg de snijkant op je handpalm en houd de bolle schilkant naar boven. Neem een pollepel en tik boven een bak water op de schil. Je zult zien dat de pitjes uit de granaatappel in het water vallen. Sla net zo lang door tot er geen pitjes meer uit ­vallen. De schil scheurt en er vallen stukjes van de witte binnenkant in het water – niet erg. De schilletjes blijven drijven en pluk je er zo uit. Je kunt ze weggooien, want ze zijn niet lekker. Daarna gebruik je je vingers als vergiet en haal je de schone pitten uit het koude water. Je kunt ze nog even laten uitlekken, zodat er zo min mogelijk water aan zit.

Eten

Je kunt er sap van maken, maar dan heb je veel verlies, dus dat vind ik geen echte aanrader. Het is lekker om granaatappelpitjes zo uit het vuistje te eten of door een salade te doen. Ik serveer ze vaak bij mijn groene gazpacho met burrata.

