Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe gril je het beste in een grillpan?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: de kunst van het grillen.

De lezersvraag van deze week komt van Wilma van Grinsven. Allereerst, wat is grillen? Grillen is het dichtschroeien, kleuren en garen van vis, vlees of groenten zonder toevoeging van vet of in ieder geval heel weinig vet. Dat kan natuurlijk boven gloeiende kolen, maar ook met behulp van een oven, contactgrill, steengrill of grillpan.

Wel/niet grillen

Wat je ook grilt, het product moet goed droog zijn. Dep je vlees of vis dus altijd eerst met keukenpapier. Een oester is een vochtig dier en dus bij voorbaat on­geschikt. Vooral groenten die een korte gaartijd nodig hebben lenen zich goed om te grillen. Groene asperges bijvoorbeeld – dikkere witte asperge zul je toch echt eerst moeten koken. In aubergine zit zoveel water dat ik die voor het grillen meestal een nachtje onder druk zet met een klein beetje zout erop, zodat het meeste water eruit loopt.

Vuistregels

Ik heb het hier per definitie over een giet­ijzeren zware pan met ribbels. Zo’n ribbelpan met antiaanbaklaag gebruik ik niet, want die slaat werkelijk nergens op. Belangrijk is dat je hem alléén met heet water afspoelt. Zeep zorgt ervoor dat je de pan te veel ontvet, waardoor je product bij de volgende grillronde aan de pan blijft kleven. Zeep geeft de pan ook een vieze bijsmaak. Maak de pan altijd kurkdroog voor het opbergen, anders krijg je roest. Zorg voor een goede afzuigkap, anders staat de brandweer na je eerste ribeye voor de deur.

Overigens blijven alleen eiwitrijke producten vaak kleven; vis en vlees dus. Doe als je gaat grillen pas op het laatst wat zout op je product.

En tot slot de laatste vuistregel: de pan moet loei- maar dan ook loeiheet zijn. Is hij dat niet, dan blijft je product gegarandeerd kleven en krijg je niet dat mooie streepje.

