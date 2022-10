Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe gaar je vis in zuur of zout?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: vis klaarmaken zonder verhitting.

Een lezersvraag van Mieke: zou je iets kunnen vertellen over het garen van vis door middel van zuur/citroen? Sure we can. In feite gaat het hier over vis klaarmaken zonder verhitting. Het voordeel van vis is dat het vaak al mals van zichzelf is. Wat dat betreft kun je het dus vaak prima rauw eten, én een vorm van garing geven met bijvoorbeeld zout (denk aan haring) of zuur (denk aan rolmops). Allebei kan ook, zout en zuur, zoals met ansjovis vaak wordt gedaan.

Ceviche maken

Ooit maakte ik een mooie reis door Peru en probeerde ik er zoveel mogelijk heerlijke ceviche te eten, een oud gerecht van de Zuid-Amerikaanse noordkust. Kleine blokjes of reepjes kakelverse vis worden daarbij in een zure vloeistof gelegd (voornamelijk limoensap) met wat uien, chilipepers, koriander en andere smaakmakers. Na 15 minuten is het transparante vlees al deels wit geworden en na een paar uur zou de vis hard en volledig wit zijn als je hem in het zuur laat liggen. De zuren ‘denatureren’ (veranderen de structuur) en stollen de eiwitten in het visvlees. Het voordeel is dat je hier geen ingewikkelde keuken voor nodig hebt. Belangrijk is wel dat je bij deze manier van bereiden te allen tijde met heel verse vis werkt.

Weg vislucht

Zuur heeft nog een bijzonder effect op vis: het neutraliseert de vieze geur. Als je een niet al te verse vis thuis op de grillplaat legt, hangt er voordat je het weet een enorm penetrante vislucht in huis. Hoe dat komt? Waarschijnlijk door geoxideerde vetzuren die op de visfilet liggen en de reactie die vervolgens ontstaat bij het bakken.

Producten die het oxideren tegengaan, werken dus direct ook tegen vieze geurtjes. Naast zuur maskeren groene thee, ui, laurier, salie, kruidnagel, gember en kaneel ook vislucht.

Sinds ik dat weet, begrijp ik nog beter dat in pocheervocht vaak een scheut azijn gaat en dat karnemelk vaak wordt gebruikt in beslag om vis te paneren.

