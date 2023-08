Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe gaar je venkel?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: boterzachte venkel zonder smaakverlies.

Lezer Ad heeft moeite met z’n venkel, schrijft hij. In heel veel recepten met venkel blijft deze bij de aangegegeven oventijden toch te hard van structuur, ook al snijdt hij ’m flinterdun op de mandoline. Zijn er andere trucs?

Venkel heeft inderdaad wel even nodig om lekker gaar te worden. Het is een heerlijke groente qua smaak, maar lastig knauwen als hij zo stug blijft. Als je venkel zo in de oven legt, kan het best even duren voor hij mooi zacht is; soms zo lang dat ie droog wordt. Venkel heeft een beetje vocht of stoom nodig om het garingsproces te versnellen. Je kunt dan voorkoken, maar dat is zonde. Als je dat water afgiet, ruik je precies welke mooie aroma’s er in je afvoerputje verdwijnen.

Je kunt de venkel het beste inpakken en in z’n eigen sop laten gaarkoken. In het geval van venkel is dat positief. Die methode is helemaal handig als je de venkel vrij grof wil laten, en een beetje grof maar gaar maakt knauwen juist wel weer lekker. Twee methodes:

Sous vide

Dat betekent: in vacuüm garen. Met een beetje water, zout en smaakstoffen kun je de gevacumeerde venkels koken of stomen. Alle smaken blijven gevangen in het zakje en niets gaat verloren. Je moet dan wel een machine hebben die voedsel in plastic vacumeert. Daarna kun je de venkel bijvoorbeeld nog roosteren.

Papillote

Er zijn ook alternatieve manieren om in te pakken, zonder machines. Venkel en papillote bijvoorbeeld. Bij deze methode pak je je product in met bakpapier of zelfs aluminiumfolie. In het pakketje doe je een klein beetje vocht, dat kan bijvoorbeeld bouillon zijn of witte wijn. Dan smaakstoffen toevoegen en vervolgens in een hete oven bakken. Het vocht verdampt, maar kan, als je het pakketje goed gevouwen hebt, geen kant op en stoomt het product gaar. Ook nu vang je alle lekkere aroma’s op. Als je ‘en papillote’ googelt, vind je allerlei filmpjes die laten zien hoe dat vouwen van zo’n pakketje in z’n werk gaat.

