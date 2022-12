Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe dek je mooi een tafel?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: tafeltje-dek-je.

Nog één weekje en dan is het zover. Diners. Voor sommigen een moetje, voor anderen heerlijk. Maar grote kans dat je ergens aan een volgeladen tafel komt te zitten, schouder aan schouder, met allerlei gedoe om je bord heen. Wellicht wordt jou zelfs gevraagd om de tafel even te dekken. Hoe zit dat ook alweer?

Dekken in zes stappen

Stap 1: bepaal het menu. Dan weet je direct welke borden, bestek en glazen daarbij horen. En als je weet wat je gaat eten, kun je ook makkelijk kiezen wat je gaat drinken.

Stap 2: een themaatje wellicht? Ook strak wit linnen en witte borden is een thema hoor. Maar in dit stadium even nadenken over je kleurkeuze is wenselijk, want bij stap 6 staat je tafel bomvol. Dan geeft een duidelijk plan over de kleuren enigszins rust.

Stap 3: de tafel dekken. Op tafel mogen alvast het linnen met servetten, kaarsjes en een bloemstukje. Een onderbord kan bij meerdere gangen prettig werken, want dat markeert de plek waar je telkens je nieuwe gang neerzet.

Stap 4: bestek kan voor meerdere gangen worden ingedekt, maar ga niet verder dan voor drie gangen bestek aan weerszijden. Anders wordt het een rommeltje. Het overige bestek kun je telkens bijdekken. Dek van buiten naar binnen: het verst van het bord ligt het bestek dat je als eerst nodig hebt, enzovoort.

Stap 5: hetzelfde voor het glaswerk. Tot drie glazen indekken is meer dan voldoende. Doe de champagne lekker staand voordat je aan tafel gaat, dat scheelt weer ruimte op tafel.

Stap 6: voor de rest mag je de tafel naar hartelust aankleden en versieren. Zet bijvoorbeeld broodbordjes neer met botermesjes. Glitters, menukaarten: alles wat jij mooi en praktisch vindt.

Stap 7: het werkt in mijn ervaring het beste om borden op te maken in de keuken, behalve wellicht bij het hoofdgerecht, dat kan mooi aan tafel. Na elke gang haal je de vuile borden, glazen en bestek uit en kun je eventueel de tafel even schuieren, met een echte tafelschuier of met een schoon borsteltje.

