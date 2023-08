Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe bak je inktvis als in Spanje?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: inkvisjes op de plancha.

Mieke heeft een probleem: als zij thuis kleine inktvisjes bereidt, worden ze vaak taai. Ze at ze deze zomer in Galicië – het mekka van de mariscos – en daar waren ze verrukkelijk, schrijft ze. Wat te doen?

Wat is inktvis?

Inktvis is geen vis, maar een weekdier. Net als slak. Ze hebben dus geen botten, maar wel andere harde stukken. Zo heeft een octopus een soort vogelbek. En zeekat (dat is ook een inktvis) heeft een soort schelp vanbinnen. Het verschil tussen octopus en andere inktvissoorten is dat een octopus acht tentakels heeft en bijvoorbeeld de pijlstaartinktvis tien, waarvan twee hele lange.

Een octopus heeft vaak een wat langere bereiding, maar de vraag van deze week gaat over pijlstaartinktvissen. Die heb je in vele soorten en maten. De verschillende namen ga ik hier niet noemen, maar laten we stellen dat vooral de maat het onderscheid maakt. Hoe kleiner ze zijn, hoe korter de bereidingstijd. Bereid je ze langer, dan wordt het eindresultaat taai.

Plancha

Daarom worden ze in Spanje vaak op de plancha bereid. Een plancha is een hete plaat van gietijzer of staal die loeiheet wordt. Over het algemeen heter dan je koekenpan, zodat je groenten, vis of vlees er kort op kunt schroeien. Ideaal voor inktvis dus. Want door ­korte bereidingstijd voorkom je dat deze taai wordt.

Als je thuis geen plancha hebt, gebruik dan een koekenpan met dikke bodem en laat deze goed heet worden op een middelhoog vuur. Oftewel: gewoon die pan 15 minuten laten staan, zonder olie. Zoals ik wel vaker adviseer, is ook hier de plaatstalen pan zeer geschikt voor. Waar op een plancha de olie wegloopt, blijft die in een pan liggen, met het risico dat de vlam erin schiet – het is daarom beter alleen je inktvisjes met olie in te smeren voor je ze bakt. En als toch de vlam in de pan schiet, geen paniek: leg er een grote deksel overheen en laat alles een uurtje onaangeraakt afkoelen.

