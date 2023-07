Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe bak je in een zoutkorst?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: vis – of iets anders – in een korstje.

De klassieke Franse keuken heeft me enorm geholpen. Je kunt er altijd op terugvallen en er eindeloos mee variëren. Ik hou van alle keukens, en had ook verliefd kunnen worden op de Japanse of Italiaanse, maar ­toevallig pakte mijn leven de autoroute du soleil en belandde ik dertien jaar geleden als sous-chef in Montpellier. De meeste koks en hobbykoks in Nederland zijn overigens Frans geschoold, vaak nog meer dan ze zelf doorhebben, omdat zo veel klassieke technieken en gerechten in Europa daar hun oorsprong hebben.

Klassieke technieken

Soms heb ik van die periodes dat ik weer helemaal gegrepen ben door Franse klassiekers, met name die gerechten waar een mooie kooktechniek in zit. Bisque, pithivier, boeuf bourguignon, omelet: ze dagen je uit en leren je technieken als garen, uitbenen en deegjes en sauzen maken. Ook je andere gerechten worden daar beter van.

De methode

Vis bakken in zoutkorst is zo’n tijdloze techniek. Toen ik kookte in restaurant Bridges heb ik het eindeloos veel gemaakt. Zeebaarzen van 900 gram werden gestript en bedekt met zout, om 9 minuten de oven in te gaan en dan nog zo’n 9 minuten te rusten, zodat de hitte er langzaam in trok. Die methode gebruik ik nog altijd, variërend met andere vissen, maar ook met gevogelte en zelfs met andere korsten. Want je kunt vis, vlees of groenten ook in een heerlijk brooddeegkorstje garen. En in dat deeg kun je ook weer zout doen.

Het garen in zo’n korst zorgt ervoor dat alle smaken en sappen lekker in het product blijven zitten. Het is ook echt een feest om zo’n baksel op tafel te zetten en daar van zijn deksel te ontdoen.

Met een prikkertje kun je altijd even testen of je product al warm en gaar is. Een metalen breinaald werkt goed: steek die erin en voel dan met je lippen hoe heet de naald is.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.