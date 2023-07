Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe bak je een omelet op inductie?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: bakken zonder plakken.

Ton had een vraag: hij kookt al een poosje op inductie, maar een omelet of pannenkoeken bakken wil niet erg lukken. Om die te laten slagen, zijn allereerst goede producten en recepten nodig, daarover heb ik al eens geschreven. Goed om te weten is dat als iets blijft plakken in de pan eiwitrijke producten altijd de boosdoener zijn. Denk aan dat visje dat altijd maar blijft kleven aan je barbecuerooster. Daarvoor heb je óók een goede methode nodig.

De pan

Het is geen geheim dat ik geen groot supporter ben van antiaanbakpannen. Voor een omelet maak ik -echter een uitzondering – al is het zeker geen must. Het mooiste natuurlijke antiaanbaklaagje ontstaat bij het inbakken van de pan. Patina heet dat. Thuis bak ik pannenkoeken en eieren in een plaatstalen pan; dat vind ik ideaal en het werkt ook op inductie.

Laatst leende ik mijn pan uit en ik kreeg ’m zeer goed schoon-gemaakt terug. Ik schrok me een hoedje, want daarmee was mijn patina verdwenen. Ik ben mijn pan direct weer gaan inbranden met olie, op inductie – en het is me nog nooit zo snel gelukt. ’s Avonds een visje bakken ging perfect.

De methode

Dan het verschil tussen die gasvlam en inductie. Inductie verwarmt vooral de bodem van de pan. Een gasvlam gaat ook een beetje langs de randen en dat is vooral bij een omelet wel fijn. Maar ook op inductie kun je een prima omelet bakken. Stap één zijn een goed ingebrande plaatstalen pan, voldoende hitte en boter.

Vervolgens hou je de pan flink schuin, waardoor de inductie ook de zijkant van de pan verwarmt. Daarmee kun je je ei bakken in een halvemaanvorm.

Oefening baart kunst, deel gerust uw resultaten met mij op Instagram.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.