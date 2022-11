Joris Bijdendijk helpt in de keuken: het geheim van roerei

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: oefs brouillés.

Van een kookboekenschrijfster kreeg ik de vraag hoe je nu het beste een roerei bereidt. Lekkere oeufs brouillés, oftewel roerei, is glad en ­smeuïg. Aan hompen in het eindresultaat herken je de nonchalante, ongeduldige chef.

Melk? Nee. Boter? Ja.

Voor goed roerei neem je de tijd en gebruik je laag vuur. Roerei maak je van hele, losgeklopte eieren. Hiervoor heb je niet per se het meest verse ei nodig. Dat is het voordeel van roerei, je kan er je wat oudere eieren in verwerken: die zijn dunner van structuur en klop je makkelijk los.

Als eiwit stolt, kan het een soort stuiterbal worden. Om dat in je roerei te voor­komen voeg je vetstof toe om de eiwitten te verdunnen. Ik pas voor melk en voor room. Ook voor olie. Het goede antwoord is boter. Roerei gaar je met boter en met niets anders. Dat geeft nu eenmaal een veel lekkerder resultaat.

Op één ei neem je 15 tot 20 gram boter. Ervan uitgaande dat een ei 50 gram weegt, praat je dus over 30 tot 40%. Smelt de boter in een steelpannetje en hou spatel en bord gereed. Giet de losgeklopte eieren door een zeef in de pan en voeg zout en gemalen peper toe.

Roeren!

Het heet roerei, roeren dus! Schraap met een spatel op laag vuur constant over de bodem heen. Dat kan een paar minuten duren. Zodra de eieren beginnen te garen, haal je de pan van het vuur, maar je blijft roeren. Dat roeren en schrapen voorkomt dat het ei op de bodem van de pan te gaar wordt en er brokken in je mengsel vormen. Het ei gaart door in de pan.

Uiteindelijk heb je een romige, homogene ­massa van dun eiwit en dooiercrème met daarin minuscule stukjes eiwit. Haal het roerei vlak voordat het gaar is uit de pan, want ook daarbuiten gaart het nog door.

