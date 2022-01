Joris Bijdendijk helpt in de keuken: heb je ooit genoeg kookboeken?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: heb je ooit genoeg kookboeken?

Culinair schrijver Norbert Koreman plaatste op Facebook een aantal puntgave, prachtige kookboeken waar menig liefhebber van droomt. Vaak ging het ook nog eens om eerste edities. Even een greep:

- La physiologie du goût, Brillat-Savarin, 1858

- Le livre de cuisine, Jules Gouffé, 1882 (de oude leermeester van Escoffier)

- Le livre de cuisine, E. Saint-Ange, eerste versie, 1927

- Gastronomie pratique, Ali-Bab (Henri Babinski) 1928

Stuk voor stuk pareltjes die je op de kop moet tikken als je de kans krijgt. Dergelijke kookboeken zijn een soort culinaire tijdscapsules. Leerboeken.

Gewoon wat ingrediënten

De gouden ouwen zijn net zo interessant als de nieuwere titels. Als je de verschillende tijdcapsules naast elkaar legt, kun je ook verschillende trends ontwaren. In oude boeken zijn bereidingswijzen vaak beknopter omschreven dan nu. Vroeger ging men er kennelijk van uit dat de basiskennis er bij de lezer wel was. Gewoon wat ingrediënten, zonder al te veel over de grammages en technieken prijs te geven.

Thuis toveren

Er worden elk jaar nog honderden nieuwe boeken gemaakt; die allemaal verzamelen is een kostbare verslaving. Maar je kunt er nooit genoeg van in de kast hebben.

Op dit moment kun je de meest handige tools kopen in kookwinkels. Denk aan vacumeerapparaten voor thuis waarin je sous-videbereidingen kunt doen op zeer exacte temperaturen om gerechten perfect gegaard op tafel te krijgen. Dat klinkt vrij specialistisch, maar echt: deze technieken beginnen mainstream te worden.

Er wordt allang niet meer alleen in restaurants met eten getoverd; met de juiste kookboeken kun je thuis alles! Bovendien kun je met mooie boeken kennis van over de hele wereld in huis halen. Ik ben benieuwd hoe dat over honderd jaar is. Kortom: ga naar de boekhandel en sla gróóts in.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.