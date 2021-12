Joris Bijdendijk helpt in de keuken: de lekkerste aardappelpuree

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: de lekkerste aardappelpuree.

In het Verspillingsvrije kerstmenu staat onder andere dat je van stoofgerechten en puree een prima parmentier kunt maken. Maar hoe maak je nou de lekkerste aardappelpuree?

De juiste aardappel

Ten eerste kies je de juiste aardappel. Mijn voorkeur heeft een vastkokende, maar romige aardappel. La ratte is daar het beste en lekkerste voorbeeld van.

Koken in de schil

Door de aardappel in de schil te koken, blijft er zoveel mogelijk water buiten het ‘vruchtvlees’. Kook de aardappel in met zeezout gezouten water. En trek het velletje nadat ie gaar is geworden eraf met een puntig mesje.

Eerste keer zeven

Nu gaan we de aardappel de eerste keer pureren door ’m door een zeef te duwen met een pollepel of met behulp van een groentemolen. Laat de grove puree een paar minuten goed uitdampen in een pan en voeg dan klontjes koude boter toe.

Op 1 kilo droge puree gaat wat mij betreft 400 gram boter! De allerlekkerste die je kunt vinden. Ja, je leest het goed, zó veel. Roer dat er met een houten pollepel doorheen. En schenk er dan nog zo’n 100 ml melk doorheen. Nu is de puree vloeibaar genoeg om met een garde flink in te roeren. Er mag wat lucht in de puree komen.

Tweede keer zeven

Voor de tweede ronde gebruik je een haarzeef, de allerfijnste zeef die je kunt vinden – plat en strak gespannen in een stalen frame. De puree duw je door de gaatjes met een plastic spatel of deegkrabbertje. Daarna is de puree fluweelzacht, moddervet en klaar om te worden gegeten.

Deze puree moet eigenlijk dezelfde avond nog op, want net als bij een botersaus zal deze puree volledig schiften bij een tweede keer opwarmen vanuit de koelkast.

