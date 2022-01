Joris Bijdendijk helpt in de keuken: bak de hele maand januari de beste oliebollen

Joris Bijdendijk. Beeld Sjoukje Bierma

Wat mij betreft beginnen we het nieuwe jaar met eindeloos veel nieuwjaarsvieringen. Een beetje zoals het feest Oud & Opnieuw van vriend Reuben Alexander, waarbij elk uur wordt afgeteld met Abba, confetti en prosecco, maar dan de héle maand januari. Daar horen natuurlijk oliebollen bij. En nu de meeste oliebollenkramen weer uit het straatbeeld verdwijnen, maken we ze noodgedwongen zelf. Dit zijn de belangrijkste tips bij het bakken van een oliebol.

Lang rijzen

Oliebollenbeslag is in feite dun broodbeslag. Daarbij is het dus net als bij brood belangrijk dat alles de juiste temperatuur heeft. En het beslag moet rijzen. Dat kan met bakkersgist, maar op desem wordt het nog lekkerder. Nu snap ik dat niet iedereen desem heeft staan thuis, dus dan is een poolish (ook wel: voordeeg) een goed alternatief. Dat bestaat uit bloem, meel, water en gist, en kost weinig tijd om te maken. Doordat het beslag goed de tijd krijgt om te rijzen, vindt er meer smaakontwikkeling plaats en worden de oliebollen uiteindelijk beter verteerbaar.

De beste ingrediënten

Een oliebol kan gevuld worden met allerlei lekkers, dus gebruik daarvoor de beste ingrediënten. Denk daarbij aan bloem van de molen, echte vanille, rasp van de lekkerste citroen, goede boter en de beste gedroogde vruchten die je kan vinden. Elk onderdeel kan het verschil maken.

Frituren maar

Dan het spannendste gedeelte: frituren. Zorg dat je een overzichtelijke hoeveelheid beslag hebt, die niet te koud is. Als het beslag na het rijzen is verdubbeld in volume, kun je gaan bakken in schoon vet op 175 tot 180 graden. Het is handig als de oliebollenschep vochtig is, dan laat het beslag makkelijk los en floepen de bollen soepel het vet in. Neem een pan met voldoende ruimte. De bollen zijn na 8 minuten gaar en klaar. Vergeet er niet voldoende bij te pangen, oftewel champagne te knallen. Zie daarvoor mijn stuk van vorige week. Proost op een gezond 2022, met véél oliebollen en champagne.

