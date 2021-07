Joris Bijdendijk helpt: hoe kies je de perfecte sigaar?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: hoe kies je de juiste sigaar?

Ik kan genieten van een sigaar. Het is een moment dat rust geeft, en ik ga er dan ook echt even voor zitten – op een windstil plekje. Het roken van een sigaar wordt vaak ge­associeerd met het einde van een maaltijd, maar ik zal je eerlijk zeggen dat het moment waarop ik het meest van een sigaar geniet de ochtend is.

De anatomie

Binnen in de sigaar zit het binnengoed, bestaande uit tabaksblad. Er zijn drie soorten: volado, seco en ligero. Die bepalen of de sigaar zacht, medium of vol van smaak is. Elk merk heeft zijn eigen karakteristieke smaak. Om het binnengoed heen gaat het omblad, dat de vorm van de Habano bepaalt. Als laatste gaat daar het dekblad omheen. Daarmee wordt de sigaar tot in perfectie afgemaakt.

Model selecteren

Welk type sigaar je rookt, is afhankelijk van het moment waarop je hem rookt. Na een zware maaltijd is een volle sigaar geschikt, na een lichte lunch is een medium sigaar misschien beter. Ook is het belangrijk te weten hoeveel tijd je hebt om te roken. Afhankelijk daarvan selecteer je een model. Een Panetela heeft een ringmaat (diameter) van 26 en is 11,5 cm lang, die duurt 15 minuten. Een Corona, ringmaat 42, is 13 cm lang en duurt 35 minuten. Een Robusto, ringmaat 50, is 12,5 cm lang en duurt 40 minuten. En de Churchill heeft ringmaat 47, is 18 cm lang en duurt wel 70 minuten.

Het ‘stappenplan’

Stap 1. Op welk moment van de dag ga je roken? Bepaal of je zacht, medium of vol wilt.

Stap 2. Hoeveel tijd heb je? Bepaal het model dat past bij je rooktijd.

Stap 3. Knijp in de sigaar om te checken of ie stevig is, maar wel mooi terugveert.

Stap 4. Knip de sigaar. Ik gebruik vaak een V-knipper, omdat je daar in principe niet mis mee kunt knippen.

Stap 5. Steek hem met een geurloze vlam op, schenk een glaasje rum in en geniet in alle rust.

