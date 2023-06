Joost Prinsen (81): ‘Mannen met macht blijven achter hun pik aan lopen’

Op zijn 81ste is Joost Prinsen bezig aan de gouden herfst van zijn leven. Opnieuw verliefd leeft hij tussen gedichten en columns. Maar toch: ‘In deze fase word je gedwongen je houding ten opzichte van de dood te bepalen.’

Lunchtijd in huize Prinsen te Halfweg. Aan de gedekte keukentafel legt Joost Prinsen ongevraagd een croissantje op het bord van het bezoek. Zijn vriendin Noraly Beyer zet thee. “Dit is eigenlijk ons ontbijt,” zegt Prinsen. “Dat was erbij ingeschoten.”

Dat zat zo: deze dinsdagochtend werd Joost Prinsen (81) wakker in een draaiende slaapkamer. Wat hij ook probeerde, de kledingkast, het bed en de gordijnen wilden niet meer tot rust komen. Hij maakte dat al een keer eerder mee en wist: dit is een aanval van BPPD, positieduizeligheid. Gelukkig had het ziekenhuis meteen plek. “Daar trekken ze dan hardhandig aan je kop. Rotbewegingen zijn het, maar het helpt wel. Ik ben genezen. Alleen moet ik me voorlopig koest houden.”

Beyer: “Op de site van de huisartsenpost staat dat je oefeningen moet gaan doen, Joost.”

Prinsen: “Nee, er staat dat je juist geen oefeningen moet doen.”

Beyer: “Ik las dat je goed moet bewegen.”

Prinsen: “Je hebt gekeken onder het kopje ‘Hoe word je beter?’ Dan moet je oefeningen doen ja. Die hebben ze vanochtend met me gedaan. Maar als je weer bent hersteld, moet je je even kalm gedragen. En daarin ben ik tegenwoordig gespecialiseerd.”

In Prinsens nieuwe boek, columnverzameling Een bevoorrecht mens, verschijnt Beyer aanvankelijk als Mevrouw N. Later wordt de initiaal vervangen door een volledige naam: oud-nieuwslezeres Noraly Beyer is de nieuwe geliefde van Prinsen, die een jaar eerder zijn echtgenote Emma heeft verloren.

Vanaf een schilderij in de keuken kijkt Emma lachend uit over de lunch. Na het bekend worden van de nieuwe romance – ‘We hebben aan de keukentafel als verliefde tieners zitten zoenen.’ – werden de twee overstelpt met liefdevolle en vertederde reacties.

Wat vindt u ervan dat u het onderwerp bent van columns, mevrouw Beyer?

Beyer: “Nou, heel leuk vind ik het niet. Voor mij hoeft het eerlijk gezegd niet.”

Prinsen: “Stiekem wel.”

Beyer: “Nee Joost, echt niet.”

Maar u wilt het Joost ook niet verbieden?

Beyer, met een lach: “Ik zeg er weleens wat van hoor. Dan moet ik lang praten voor ik iets bereik.”

Prinsen: “Dan zeg ik uiteindelijk: ‘Ik zal het niet doen.’ En vervolgens stuur ik die column drie weken later toch in, want Noraly leest het Haarlems Dagblad niet.”

Beyer: “Ik krijg die stukjes toegestuurd. Dan zegt mijn familie: ‘Wat heeft Joost nu weer allemaal over je geschreven?’”

Prinsen, op geruststellende toon: “Alleen maar lieve dingen.”

Het is tijd voor afscheid. Beyer heeft een afspraak. Prinsen: ‘Dag liefie. Als ik alsjeblieft zeg, krijg ik dan een bosi ?” (Een kus, in het Sranan.) “Dag liefie, tot vannacht.”

Tegen de interviewer: “De laatste nacht dat ze hier is. Daarna gaat ze weer naar haar eigen huis.”

Beeld Yani

Ziet u ertegenop dat ze weggaat?

“Ik vind het prettiger als ze hier is, dat zeg ik eerlijk. Maar Noraly is nog zo druk hè.”

In uw boek schrijft u dat u dankzij haar eindelijk weet hoe de echtgenoot van Margaret Thatcher zich al die jaren moet hebben gevoeld.

“Hij was tweede achter zijn vrouw. Dat ervaar ik nu soms ook. Noraly zit in allerlei besturen en jury’s. Het is even wennen.”

U lijkt zelf ook erg druk. U presenteerde recent nog Met het mes op tafel en nu verschijnt uw derde boek in vier jaar.

“Dat valt mee hoor. Dit boek bestaat uit honderd mannenportretten die ik in de loop van vijfentwintig jaar heb geschreven. Alleen het uitzoeken was wel wat werk. Maar verder schrijf ik me nog steeds te pletter met verschillende columns per week, da’s waar.”

U schrijft in een ervan dat u in uw leven erg opging in uw werk en er daardoor weinig tijd was voor uw twee dochters. U had blijkbaar een enorme drive.

“Die had ik zeker; ambitie die een beetje ongericht was. Maar vergeet niet: onze dochters zijn geadopteerd. Mijn vrouw zei toen ze kwamen: ‘Ik haal ze niet in huis om ze naar de kinderopvang te brengen.’ Dat vond ik een honorabel standpunt, maar dat hield wel in dat ik de kost voor vier mensen moest verdienen en dat is als acteur niet zo makkelijk. Zeker toen een van onze dochters in New York ging studeren; toen heb ik twee jaar lang elke schnabbel aangepakt die ik kon krijgen.”

Zat er ook bewijsdrang bij?

“Zeker wel. Het ging om mezelf vertonen. Waar dan ook.”

Het klinkt alsof u er een beetje spijt van heeft.

“Ach, als ik me wat rustiger had gedragen, had ik nu misschien nog een paar jaar met meer energie gehad. Ik heb me echt te barsten gewerkt. De hele dag tv-opnames, dan in de auto naar een theater ergens in het land voor een toneelstuk. Midden in de nacht terug naar huis en de volgende ochtend weer in alle vroegte naar Hilversum. Dat heb ik jaren zo gedaan. Maar spijt? Ik rubriceer het eerder onder ‘gedane zaken nemen geen keer’.”

Had u eigenlijk ook een bundel kunnen samenstellen met honderd vrouwenportretten?

“De uitgeverij vroeg om mannen, vanwege vaderdag. Achteraf heb ik spijt dat ik aan dat verzoek heb voldaan. Ik had toch graag de columns die ik eigenlijk niet meer vond dan een 6+ vervangen door goede portretten van vrouwen. Ik heb een goed in memoriam geschreven over Ellen Vogel, met wie ik veel op toneel heb gestaan. Een deel twee? Zoveel heb ik niet over vrouwen geschreven in al die jaren. Simpelweg omdat ze er niet waren. Ik schrijf over een aantal Amerikaanse presidenten en Nederlandse premiers. Daar zaten weinig vrouwen tussen.”

De mannen in uw columns belandden meer dan eens in MeToo-affaires. U heeft ze goed bestudeerd.

“Er viel me een gelijkenis op tussen de levens van de Franse politicus Dominique Strauss-Kahn en schrijver Oscar Wilde. Ook Wilde ging, in de tijd dat homoseksualiteit strafbaar was in Engeland, ten onder na een ontmoeting in een hotelkamer. Zo is door de eeuwen heen bewezen: als je te veel achter je pik aanloopt, ga je vroeg of laat voor de bijl.”

“Neem Tom Egbers. Ik vind dat zo’n merkwaardige affaire. Wat hebben wij daar nu eigenlijk mee te maken? Wat gaat het ons aan? Ja, je kunt zeggen: er heerste daar een slechte cultuur. Maar overal, in alle bedrijven waar machtsverhoudingen zijn, lopen dingen spaak. Nu is het de balletwereld weer. Hiervoor het turnen of De wereld draait door. En straks een ministerie of een groot advocatenkantoor.”

“Het idee dat je daar iets aan kunt doen met protocollen en convenanten is een volstrekte misvatting. Want mannen met macht blijven achter hun pik aan lopen. Dat is nu eenmaal zo. Willem Wilmink zei al: je kunt de regels wel veranderen, maar de gekken niet.”

Bedoelt u dat dit niet is op te lossen?

“Inderdaad. Het enige wat je kunt verbeteren, is de reactie van leidinggevenden. Die zullen nu wel ingrijpen als een vrouw haar beklag doet. Ze hebben inmiddels zoveel voorbeelden gezien waarbij niets doen leidt tot veel meer ellende.”

Over grensoverschrijdend gedrag schreef u ook: ‘De manier waarop met zogenaamde daders wordt omgegaan, bevalt me niet.’

“Hoe lang moeten mensen als Tom Egbers en Matthijs van Nieuwkerk op het strafbankje zitten? Langer dan ze van enige rechter zouden moeten, klaarblijkelijk. De emotie van het Nederlandse publiek is blijkbaar veel sterker. En dat sentiment bestaat voor een groot deel uit ‘lekker puh’. En dat bevalt me niet.”

U vindt: Egbers moet terug op televisie.

“Ik snap dat ze hem nu even in de luwte houden, maar ik hoop dat hij in het nieuwe voetbalseizoen weer begint. Hetzelfde hoop ik van Van Nieuwkerk.”

Beeld Yani

U gaf les op de toneelschool in Amsterdam. Daar speelden verschillende in de media besproken affaires waarbij leraren relaties aangingen met studenten. Was u zich altijd bewust van uw positie?

“Toen de eerste nieuwsberichten verschenen, heb ik tegen mijn vrouw gezegd: ‘Eén naam zal in dit verband nooit opduiken. Die van Joost Prinsen.’ Ik heb nooit een leerling met een vinger aangeraakt. Het hielp misschien dat ik niet op jonge vrouwen val. Ik begon als docent op mijn 29ste en ben sowieso nooit een grote vrouwenversierder geweest. Maar zeg, dit is voor iemand van mijn leeftijd wel een heel lang gesprek met seks als onderwerp. Weet je niets anders?”

Met het mes op tafel misschien? Toen u recent op uw oude stek als presentator inviel voor Herman van der Zandt, zei u: ‘Ik wens Herman alle beterschap, maar vind het stiekem wel leuk om hier weer te zitten.’

“Dat was zo. Ik had me goed voorbereid, zat zo weer in die oude groef. Maar het was eenmalig hoor. Het is niet goed voor een programma als er te veel wordt gewisseld in de presentatie.”

U bent ook geestelijk vader van dat programma, dat in 1997 voor het eerst werd uitgezonden. Hoe gaat zoiets eigenlijk, een quiz bedenken?

“Dat is niet zo spannend hoor. De NPS wilde graag een leuke kennisquiz en ze wisten daar dat ik veel van spelletjes hou. Ze vroegen Jan Kok, met wie ik samenwerkte bij Het Klokhuis, en mij iets te bedenken. Jan zei: ‘Het leukst is het als een loodgieter kan winnen van een professor.’ Ik kwam niet verder dan dat je dan meer loodgietersvragen moest stellen. Maar een paar dagen later lag ik in bed en vlak voor ik insliep bedacht ik: met pokeren verliezen de knapste koppen van handige kaartspelers. Dat element moet erbij. Bluffen! Met hulp van specialisten in de statistiek hebben we het spel vervolgens in elkaar gezet.”

Ik vernam dat u van de royalty’s op de rechten van het programma een huisje aan de Vlaamse kust kon kopen.

“Nou, niet het volledige huis hoor. Maar we hebben de rechten altijd in eigen hand weten te houden. Toen de quiz naar Omroep MAX verhuisde, wilde Jan Slagter ze ook weer kopen. Maar Jan en ik hebben ze nog steeds en dat brengt elk seizoen weer geld binnen. Het huisje is trouwens verkocht. Dat was van Emma en mij samen. Het leek me niets om daar zonder haar naartoe te gaan.”

Hij staat op van zijn keukentafelstoel. “Zeg, wil je een gebakje? Heb ik op de weg terug uit het ziekenhuis nog even meegegrist.”

Graag. U bent een goede gastheer.

“Ach, dat valt mee. Wat dat betreft heb je pech dat Emma er niet meer is. Die zorgde altijd voor gigantische lunches. Die kon voor alles het woord ‘te’ zetten. Te groot, te veel, te enthousiast. Ik bewonderde dat.”

Is een nieuwe liefde op latere leeftijd eigenlijk anders dan als jongeling?

“Eigenlijk niet. De uitwerking wel. Ik, althans, ben nu rustiger en lankmoediger dan ik in mijn jonge jaren in relaties was.”

Een nieuwe liefde na een huwelijk van bijna vijftig jaar, is dat weleens moeilijk te rijmen in uw hoofd?

“Dat gaat prima. Mede omdat Noraly altijd erg begripvol is als het over Emma gaat.” Een afgeleide blik op het schoteltje voor hem. “Dom gebakje, vind je niet? Dat herinnert me eraan dat ik nog iets uit de diepvries moet halen. Wacht je even?”

Is het eigenlijk een prettige levensfase waarin u zich nu bevindt?

“Hij heeft veel erg leuke kanten. Ook in vergelijking met vroeger. Om te beginnen hoef ik me geen zorgen meer te maken om geld. Ik heb meer dan ik kan opmaken in die paar jaar die ik nog heb te gaan. Verder is het prettig om niets meer te hoeven doen waar ik geen zin in heb. Ik trek mijn eigen plan.”

Beeld Yani

En wat zijn de mindere kanten?

“Ze zeggen: de ouderdom komt met gebreken. Maar de ouderdom komt vooral met een afname van energie. Neem de dichtbundel die ik nu samenstel, voor elk van de 365 dagen van volgend jaar een gedicht. Zo’n klus had ik vroeger in een paar maanden voor elkaar gehad, nu doe ik er een jaar over. Me daartegen verzetten is zinloos. Zo kijk ik naar alle voors en tegens van de ouderdom. Ik ben net 81 geworden. Dan krijg je dat. Het is niet zo filosofisch allemaal. Het is gewoon zoals het gaat.”

Er wordt om u heen veel gestorven, lees ik in uw columns. Het ene in memoriam volgt het andere op.

“Ik schrijf die stukken graag. En er gaan de laatste jaren nu eenmaal veel mensen dood die ik goed heb gekend. Ik mag het misschien niet zeggen, maar soms ben ik ook wel blij. Want dan heb ik weer een mooi onderwerp.”

Het lijkt u af en toe ook veel verdriet te doen.

“Ja. Omdat sommige van die mannen zo ontzettend aardig waren. John Lanting bijvoorbeeld. Wat een mooie brieven ik niet van die man heb gekregen! Als ik ze zou kunnen terugvinden hier in huis, mocht je ze allemaal lezen. Had hij me weer eens op de televisie gezien, kreeg ik een briefje: ‘Goed optreden, maar misschien zou je een volgende keer hier en hieraan willen denken.’ Ontzettend attent. Zijn in memoriam had ik een halfuur af.”

“Maar inderdaad, ik schrijf veel over de dood. Dat gaat als vanzelf. Hoeveel mensen overlijden er niet elk jaar weer? Ik ben dit jaar ook al naar drie uitvaarten gemoeten. Dat houdt me bezig.”

Betrekt u het ook op zichzelf?

“Dat kan niet anders. In deze fase word je gedwongen je houding ten opzichte van de dood te bepalen. Het is zoals Eddy van Vliet dichtte.”

Prinsen citeert uit het hoofd:

Dood. Heb geen angst. Talm niet voor mijn deur. Kom binnen. Lees mijn boeken. In negen van de tien kom je voor. Je bent geen onbekende. Hou mij niet voor de gek met kwalen waarvan niemand de namen durft te noemen. Leg mij niet in een bed tussen kwijlende kinderen die van ouderdom niet weten wat ze zeggen. Klop mij geen geld uit de zak voor nutteloze uren in chique klinieken. Veeg je voeten en wees welkom.

“Dat is volgens mij de enige attitude waar je wat aan hebt.”

‘Als de dood mij nu op de schouder tikt: in orde,’ schreef u recent.

“Ja, dat is zo. In sommige omstandigheden dan hè. Ik zou het vervelend vinden als het over enkele minuten gebeurt. Met iemand die ik anderhalf uur geleden nog nooit had ontmoet tegenover me. Maar als Noraly daar nu op je plek had gezeten, prima.”

“Ik voel de dood tegenwoordig ook dicht bij me op mooie momenten. Natuurlijk is hij ook in de buurt als ik bij de dokter wacht op de uitslag van een of ander onderzoek, maar ik bemerk hem ook als ik geheel in vrede ben met de wereld om me heen.”

En hoe voelt dat?

“Goed.Heel goed.”

Niet eng?

“Integendeel. Maar ik zie de dood nog niet in de ogen hoor. Soms ben ik ook weer als die stervende generaal, tegen wie de dokter op het slagveld zei: ‘Generaal, de engelen wachten op u.’ Zijn antwoord: ‘Rustig laten wachten. Rustig laten wachten.’”

Joost Prinsen, Een bevoorrecht mens verschijnt bij Nijgh & Van Ditmar.