Joost Nauta: ‘Ergens in mijn verhaal is de menselijke maat zoekgeraakt’

Voormalig zorgondernemer Joost Nauta in zijn nieuwe huis in Rotterdam. ‘Ik heb administratieve fouten gemaakt.’ Beeld Nina Schollaardt

Het voorbije voorjaar én de complete zomer zat Joost Nauta in het Mainport, ‘het meest luxe en moderne hotel’ van Rotterdam, zoals het zichzelf afficheert. Maandenlang in een vijfsterrenhotel. En toch was Nauta al voordat hij er zijn intrek nam berooid – zonder werk, zonder inkomen, zonder woning en met ernstige gordelroos, die hij toeschrijft aan stress.

Hij is grootgebruiker van zorg. Vanaf zijn geboorte in het toenmalige Burgerziekenhuis in de Amsterdamse Linnaeusstraat is hij vrijwel volledig verlamd. Nauta, inmiddels Rotterdammer, lijdt aan de progressieve spierziekte SMA en kan slechts twee vingers bewegen. Hij krijgt 24 uur per dag zorg. Een slang in zijn mond voorziet hem van lucht. Halverwege iedere zin neemt hij een teug.

Tot zijn derde woonde hij bij zijn ouders in Diemen, daarna in een internaat in Den Haag. Toen hij begin twintig was verhuisde hij naar Utrecht en begon een eigen bedrijf.

Zijn verhaal heeft kafkaëske trekken; na een faillissement heeft hij zijn appartement – dat op eigen kosten was aangepast aan zijn beperkingen – moeten verkopen. Vervolgens zocht hij zeker een jaar een vervangende woning, die nu wordt vertimmerd zodat Nauta er kan functioneren. De kosten zijn voor de gemeenschap, net als zijn hotelverblijf. De rekening van het Mainport is voldaan door de gemeente Rotterdam.

Prijzen

De schuld voor het drama legt Nauta bij Zilveren Kruis, de zorgverzekeraar die zijn thuiszorgbedrijf in zijn ogen de nekslag gaf. Zijn advocaat heeft de verzekeraar aansprakelijk gesteld en een claim van 6 miljoen euro neergelegd. “Ergens in mijn verhaal is de menselijke maat zoekgeraakt,” zegt Nauta.

Uit frustratie over de gebrekkige zorg die hij kreeg en bureaucratische belemmeringen, richtte hij in 2006 zijn eigen thuiszorgbedrijf: Joost Zorgt. Aanvankelijk gold Nauta als een voorbeeld van wat ondernemerschap en initiatief vermogen in weerwil van een ernstige handicap. In 2010 kreeg hij van de toenmalige Amsterdamse burgemeester Job Cohen de Actief Burgerschap Award. In 2013 won hij de FD Gazellen Award, als directeur van het snelst groeiende middelgrote bedrijf in de regio. Er volgden overnames en vestigingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en West-Brabant.

En nu? “Joost Zorgt, maar wie zorgt voor Joost?” citeert hij zijn zus. Begin 2019 ging zijn bedrijf failliet. Er volgde een doorstart, maar zonder de oprichter en oud-directeur-grootaandeelhouder, die op het hoogtepunt ruim 180 mensen in dienst had en een jaarlijkse omzet van 13 miljoen euro.

Kat in het nauw

Ergens onderweg ging het mis. Achteraf wijst hij naar 2015, het jaar van een grote stelselwijziging waarbij gemeenten en zorgverzekeraars verantwoordelijk werden voor de thuiszorg. Dat leidde tot bezuinigingen en enorme uitbreiding van de administratieve lasten voor zorgaanbieders. Nauta’s bedrijf bleef deels op het oude – kostbaardere – niveau zorg leveren. Joost Zorgt werd in de ogen van een aantal gemeenten en zorgverzekeraars te duur.

Het bedrijf was misschien ook te snel gegroeid. Er waren hevige conflicten met Amsterdamse partners. De problemen verergerden toen Zilveren Kruis vanaf 2019 geen contracten voor langdurige zorg meer afsloot met Nauta. Een claim van Zilveren Kruis, dat miljoenen terugeiste omdat declaraties niet op orde zouden zijn geweest, werd hem fataal.

“Ik heb administratieve fouten gemaakt,” zegt Nauta. Gedoe met de software vertraagde de afhandeling van declaraties. “En er was meer zorg geleverd dan overeengekomen.”

In een wanhoopspoging zocht hij de publiciteit met een documentaire over zichzelf, die begin 2019 op het Filmfestival Rotterdam werd vertoond. Dat zijn faillissement nog altijd niet is afgewikkeld, komt mede doordat de curator terugbetaling eist van een deel van de hiervoor gemaakte kosten plus de managementfee die Nauta zichzelf uitkeerde vlak voordat het doek viel. In totaal bijna 46.000 euro.

“Daarover zijn we nog in gesprek. Feit is dat ik destijds een kat in het nauw was.”

Benchmarks en statistieken

Toch was het faillissement onnodig, meent hij. Met zorgverzekeraars VGZ en CZ trof Nauta een financiële regeling die de weg baande voor een vriendschappelijke overname. “We waren vergevorderd. Alleen Zilveren Kruis moest nog akkoord gaan. Dat gebeurde niet. Toen was het einde oefening.”

De ene na de andere schuldeiser meldde zich en Nauta moest al zijn bezittingen verkopen. Zoals zijn aangepaste auto, die zijn zus terugkocht uit de boedel, en zijn appartement in Rotterdam. Dat had hij voor zo’n twee ton voorzien van ruimere deuropeningen, een weggebroken muur, open ruimtes zonder drempels, op afstand bedienbare deuren en verwarming, en een therapeutisch massagebad met plafondlift – alles rolstoel- en spierziektevriendelijk.

“Kapitaal- en innovatievernietiging,” zegt hij daarover. “Ik zat een half jaar in een hotel op kosten van de maatschappij. Ik kom niet in aanmerking voor een huurwoning. Een nieuwe woning moet worden aangepast aan mijn handicap, weer op kosten van de maatschappij. Waanzin!”

Bitter blikt hij terug op de rol van Zilveren Kruis. “Na het faillissement beloofde het alle kwetsbare zorgverleners van mij te monitoren. Ik heb nooit een telefoontje van ze gehad. Ik ben wellicht verdwenen tussen hun benchmarks en statistieken.”

“Ik had geen sociaal vangnet. Het UWV stuurde me naar de gemeente. De gemeente stuurde me naar het UWV. Voor Wajong (uitkering voor jonggehandicapten, red.) heb ik te lang gewerkt. Ik val buiten iedere ondersteuningsregeling. Vergeet niet dat ik Joost Zorg ooit begon uit onvrede over de zorg die ik kreeg. Ik was mijn eerste klant.”

Mogelijke rechtszaak

Nu hij zonder werk zit, heeft hij tijd gehad de gedichten te bundelen die hij de voorbije twintig jaar schreef. De Naakte Ridder heet het in eigen beheer uitgegeven boekje.

‘Zelfexpressie is een mensenrecht,’ schrijft hij in de inleiding, ‘alleen is dat voor mij minder makkelijk dan zou moeten. Niet kickboksen, grooven in de club, of op het podium als muzikant muzikant maken. Niet galant de deur openen voor een oudere of beeldschone dame. Nee, niets van dat alles. Juist hierom dat ik mij hoognodig uitdruk in woorden.’

Sinds een paar weken heeft hij zijn hotel verruild voor een huis in Rotterdam-Zuid, dat hij met beperkte hulp vanuit de WMO zelf moet verbouwen. “Eindelijk een huis, godzijdank! En nu ben ik aannemer, tegen wil en dank.”

Ook is hij druk met een mogelijke rechtszaak tegen Zilveren Kruis, dat hij verwijt geen oog te hebben gehad voor de gevolgen van het faillissement voor zijn persoonlijk leven. “Joost Zorgt gaf wat de mensen nodig hadden en Zilveren Kruis wil de mensen geven wat zij in het aanbod hebben. Daar begon ons verschil van inzicht. Met CZ en VGZ had ik ook pittige discussies, maar kwamen we er altijd uit. Bij Zilveren Kruis stond doelmatigheid voorop in plaats van passende zorg.”

Reactie Zilveren Kruis: ‘Nog enkele miljoenen tegoed’ In reactie op dit artikel stelt Zilveren Kruis: ‘Vooropgesteld vinden we de situatie van de heer Nauta uiteraard heel vervelend. We hopen dat hij snel zijn nieuwe woning kan betrekken en zijn werkzaamheden kan hervatten. In 2017 startte Zilveren Kruis onderzoek naar declaraties van Joost Zorgt, na meldingen van verzekerden die niet de bij ons gedeclareerde zorg hadden ontvangen. Geconstateerd is dat klantdossiers veelal niet op orde waren en een deel van de dossiers zelfs geheel ontbrak. Medio 2018 stond vast dat we enkele miljoenen van Joost Zorgt tegoed hadden. Daarna is gemeld dat, gezien de problemen in de administratie, de vordering en de al langer bestaande slechte financiële situatie, Joost Zorgt vanaf 2019 geen contract meer zou krijgen. We hebben Joost Zorgt de ruimte gegeven problemen in de administratie en met een aantal onderaannemers op te lossen, alvorens hij het bedrag terug zou betalen. Dit is niet gelukt. Tot medio januari 2019 hebben we alle door Joost Zorgt ingediende declaraties betaald. Daarna niet meer, omdat Zilveren Kruis nog enkele miljoenen tegoed had. Dat is gebruikelijk, om te voorkomen dat nog meer premiegeld niet naar zorg gaat. Begin februari 2019 heeft Joost Zorgt faillissement aangevraagd. Dat had, zoals hij zelf zegt, verschillende oorzaken. Hoewel we geen contract meer hadden, hebben we al het mogelijke gedaan voor onze 140 verzekerden en 26 langdurigezorgcliënten die bij Joost Zorgt in behandeling waren. Na het faillissement stelden we direct geld beschikbaar voor de zorg en daarmee de salarissen van het personeel van Joost Zorgt, zodat de zorg aan onze verzekerden doorliep.’