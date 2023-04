Joodse kleinkinderen horen van hun grootouders over de gruwelen van de Holocaust: ‘Mijn vader is niet zoekgeraakt. Mijn vader is vermoord’

In de bundel Door hun ogen schrijven Joodse kinderen over wat hun grootouders en overgrootouders hebben meegemaakt in de oorlog. En de grootouders vertellen, soms voor de eerste keer.

De foto’s in het boek laten grootouders zien met hun kleinkinderen. Portretten zoals die in heel veel huiskamers op het dressoir of in de boekenkast staan. Opa of oma op een stoel, kleinzoon of kleindochter ernaast, armen om elkaar heen geslagen of lachend met de neuzen tegen elkaar. Nergens een spoor van het grote verdriet dat toch het onderwerp van gesprek was in de interviews die de leerlingen van de Joodse basisschool Rosj Pina in Buitenveldert afnamen van hun grootouders: wat heb je meegemaakt in de oorlog?

De kinderen vroegen en de grootouders vertelden. Een selectie uit de oogst verhalen van ruim tien jaar is nu gebundeld in Door hun ogen, samengesteld door schrijver en uitgever Femmetje de Wind. “Alle eer gaat naar Judith Krant. Zij is juf op Rosj Pina en verantwoordelijk voor het onderwijs over de Holocaust. Zij kwam op het idee om de kinderen uit groep 7 te vragen om op te schrijven hoe de oorlog hun familie heeft beïnvloed. Van de verhalen waarmee de kinderen terugkwamen, maakte zij elk jaar een boekje dat in kleine kring werd verspreid.”

De Wind (49) maakte kennis met het Shoah-project toen haar dochter Aviva thuiskwam met het verzoek om een verhaal te maken over haar grootvader. “Mijn vader leefde niet meer, dus dat hebben we samen gedaan. Toen ik het boekje kreeg en de andere verhalen las, wist ik meteen: dit is heel bijzonder, dit verdient een breder publiek. Ik heb juf Judith benaderd. Het heeft even geduurd vanwege alle drukte rond corona, maar daarna zijn we op school met elkaar in gesprek gegaan. Er bleken in de loop van tien jaar meer dan 250 verhalen te zijn verzameld.”

Gesprekken over vervolging, onderduik en vernietiging

Het blijkt een gouden greep, kleinkinderen die met hun grootouders in gesprek gaan over vervolging, onderduik en vernietiging. De onbevangen houding van de jonge vragenstellers benadrukt hoeveel de geïnterviewden te verstouwen kregen toen zij min of meer van dezelfde leeftijd waren. “Veel grootouders spreken ook gemakkelijker met hun kleinkinderen dan met hun kinderen,” concludeert De Wind. “Het lijkt alsof er tussen de overlevenden en hun kinderen een stilzwijgende afspraak is geweest: laten we elkaar niet te veel belasten.”

Ella Zelcer met haar overgrootmoeder Hannah Koster-Souget. Beeld privéfoto

Bij de samensteller ging het anders in haar jeugd. “Mijn vader was spraakzaam over de oorlog, maar hij grossierde wel in stoere verhalen. Hij was van de trein gesprongen, had ondergedoken gezeten bij Paul Wilking alias Pistolen Paultje en na de oorlog had hij als lid van de politieke recherche geholpen om rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart op te pakken. Als kind was ik diep onder de indruk. Het drong pas later tot mij door dat er wel erg weinig gesproken was over het verdriet en de pijn. Ook mijn vader heeft veel familie verloren in de kampen.”

Voor het boek ging De Wind zelf met haar dochter Aviva op bezoek bij haar schoonvader Hans. Het verbaasde haar aanvankelijk dat hij instemde met het interview, want over de oorlog sprak hij zelden of nooit. “Hij is daar heel bescheiden in. Hij is van 1942 en vindt dat hij eigenlijk niets heeft meegemaakt. Maar zijn grootouders zijn in Auschwitz vermoord. Tijdens het interview haalde hij onder meer de brief tevoorschijn van de SS uit 1942 met de oproep aan zijn moeder om zich te melden voor transport naar Westerbork. Die papieren had hij toch zorgvuldig bewaard.”

Familiegeschiedenis van de kinderen én de schrijvers

Een aantal kinderen doet het interview samen met een professional. Schrijvers als Arnon Grünberg, Robert Vuijsje, Jessica Durlacher, Frits Barend en Alex Boogers gingen graag in op de uitnodiging van De Wind. “Ik hoefde niemand over te halen. Iedereen was meteen bereid om mee te doen. Jessica Durlacher reageerde met een enkele regel: hoe kan ik hier nee tegen zeggen? Het interessante van deze verhalen is dat de schrijvers met veel zorg en aandacht het gesprek hebben vastgelegd, maar er af en toe meteen ook iets van hun eigen familiegeschiedenis in hebben gelegd. En hoe ze daar zelf mee hebben geworsteld als kind.”

Die vraag dient zich al lezend ook aan. Moeten kinderen op zo’n jonge leeftijd al worden geconfronteerd met de gruwelen van de Holocaust? De Wind: “Het is een dilemma dat in veel Joodse families speelt. Weer die oorlog, weer dat drama. We hebben een mooie brief opgenomen die Awraham Soetendorp schreef aan zijn kleindochters over precies die afweging. ‘De demonen moeten worden uitgewist,’ zegt hij onder meer. Hij wil dat zij een onbezorgde jeugd hebben, maar tegelijkertijd vindt hij dat ze moeten weten wat hun voorouders is aangedaan. Juist om te kunnen bouwen aan een vredige wereld.”

Dat is ook het standpunt van De Wind. “Ik kies er ook voor om mijn kinderen te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Het is belangrijk omdat er steeds minder overlevenden zijn die kunnen vertellen over wat zij hebben meegemaakt. Daarom moeten we blijven vragen, blijven vertellen en verhalen op papier blijven zetten.” Zelf heeft ze in dat verband ook nog huiswerk liggen. “Ik ben er door dit boek achtergekomen dat ik eigenlijk niet precies weet wat er met mijn grootouders is gebeurd, de ouders van mijn vader. Dat wil ik de komende tijd verder gaan uitzoeken.”

Femmetje de Wind: Door hun ogen. Familieverhalen uit de Holocaust. Hollands Diep, €24,99.

Quotes uit het boek: Ergens in het eerste halfjaar van 1942, op een zondag, was Hannahs zwager, de broer van Max, naar zijn Joodse tafeltennisclub geweest. Hij liep op het Waterlooplein. Opeens werden alle Joodse jongens die daar liepen opgepakt. Hij was heel slim en riep meteen: ‘Wat willen jullie van mij? Ik ben helemaal geen Jood!’ Ze lieten hem gaan. (Ella (12) over haar overgrootmoeder Hannah, die als enige van het gezin de oorlog overleefde.) De Joodse mensen moesten naakt verschijnen in rijen van vijf. Als je uitgeput was, dan kon je het niet overleven. Daarom heeft mijn overgrootvader tot het einde van zijn leven gehuppeld als hij ergens moest wachten. Want als je niet genoeg bewoog, werd je uit de rij gehaald en dan liep het slecht met je af. (Zeb (12) over zijn overgrootvader Jozef, die Sobibor, Auschwitz en Dachau overleefde.) Mijn moeder moest huilen, het was midden in de nacht. Ik moest me snel aankleden en ging alleen met die vrouw naar een station. We namen de trein en het enige wat die vrouw tegen me zei, was: “Noem mij geen mama en vergeet je naam, vergeet je naam.” (Marcel (87) in gesprek met kleinzoon Max (12).) Ze werd gevangene A4496, een nummer dat op haar arm getatoeëerd was. Toen haar kleindochter, mijn moeder, als klein meisje eens vroeg wat dat nummer was, antwoordde ze: ‘Mijn telefoonnummer, oma vergeet toch alles?’ (Aliza (10) over haar overgrootmoeder Régine, die Theresienstadt, Auschwitz, Gross-Rosen en Bergen Belsen overleefde.)

Régine Bremer-Blum en haar dochter Mariëtte. Overgrootmoeder en moeder van Aliza. Beeld privéfoto

Dat moet ergens laat in de jaren zeventig zijn geweest, misschien begin jaren tachtig. Ja, echt, het heeft lang geduurd. Het heeft heel lang geduurd voor we gewoon zeiden waar het op staat. Maar nu zeg ik altijd: mijn vader is niet zoekgeraakt. Mijn vader is vermoord. (Eefje (80) in gesprek met haar kleindochter Froukje (16).)

Froukje (16) met haar grootmoeder Eefje (80). Beeld Saar de Wolff

De Tweede Wereldoorlog is geen onderwerp om grappen over te maken. Het was een heel erge tijd. Het is daarom ook belangrijk dat we deze oorlog altijd blijven herdenken. Ik hoop dat het nooit vergeten wordt. Ik ben blij dat er mensen zijn die het hebben overleefd! We herdenken het dus ook elk jaar. (Boaz (11) over het interview met zijn oma Ruth, die de oorlog overleefde.)