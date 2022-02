Jongerenambassadeur Laura Bas won twee awards in één week: ‘Ik zou graag zien dat Amsterdam toleranter wordt’

Beeld -

Twee prijzen in één week, had je dat voorzien?

“Nee, het was heel onverwacht. Maar het is natuurlijk wel fantastisch!”

Waar heb je de awards voor gewonnen?

“Voor mijn inzet voor gendergelijkheid. Ik werk bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als jongerenambassadeur voor seksuele rechten en gendergelijkheid, en daarnaast geef ik onder andere workshops solliciteren en onderhandelen aan jonge vrouwen. Wist je dat de voornaamste reden dat moeders parttime werken sociale druk is, en niet bijvoorbeeld de kosten van kinderopvang? Dat wil ik helpen veranderen. Het was ook deel van mijn maatschappelijke inzet tijdens mijn deelname aan Miss World Nederland afgelopen jaar.”

Ook nog een missverkiezing? Jij zit niet stil – er werd net nog een minidocu over je gemaakt.

“Dat klopt. Het is een aflevering van Dit is mijn Mokum, een YouTube-serie van de gemeente Amsterdam. In de aflevering laten Mathew Welson en ik – wij kenden elkaar tot het filmen nog niet – elkaar zien wat voor ons Amsterdam is en betekent.”

Wat is jouw Mokum?

“Wat ik zo mooi vind aan Amsterdam is dat je hier in principe kunt zijn wie je wilt zijn. Ik kom uit een klein dorp, waar je goed in de gaten werd gehouden als je ‘anders’ was. In Amsterdam ben je veel vrijer.”

En wat mag er veranderen in jouw Mokum?

“Ik zou graag zien dat Amsterdam toleranter wordt, met meer acceptatie van de lhbti+gemeenschap en van bijvoorbeeld statushouders. Ook maak ik me zorgen om de groeiende kloof en de huizenmarkt. De stad moet toegankelijk blijven voor iedereen, want een duurzame stad betekent een diverse stad.”