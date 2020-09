Jonge sushichef Kit opent derde restaurant in Oost

Kits derde restaurant Undercover opent half oktober voor publiek. Beeld Dingena Mol

Kits verhaal begon in 2015, toen hij zijn studentenkamer in het Science Park in Amsterdam omdoopte tot eerste omakase-restaurant van Nederland. Omakase-shimasu, kortweg omakase, betekent vrij vertaald ‘ik laat het aan jou over’. Het verwijst naar de manier waarop de chef zijn gasten bedient. In plaats van een vast menu krijgt de chef carte blanche van de gast en bereidt wat hij op dat moment passend vindt.

Underground restaurant

Zijn thuisrestaurant kreeg de naam Ephemeral. Wat begon als een plek waar vrienden voor 15 euro sushi konden eten met drank die ze zelf mee hadden genomen, werd al snel opgepikt door liefhebbers uit alle windstreken. Kitsanin wijdt dit succes aan een tweetal factoren. “Deels vanwege de belofte van een nieuw niveau van kwaliteit en ambacht, en deels vanwege de mythe en intriges van eten bij een ‘underground’ restaurant,” schrijft hij op zijn website.

Later verruilde de Thaise chef zijn studentenkamer van 20 vierkante meter voor een pop-uplocatie in The Dylan. Hier serveerde hij aan een selecte groep van 6 mensen per avond een 20-gangen omakase menu. Zijn speak-easy restaurant Kit 384 was verstopt achter een spiegel in het hotel.

De chef heeft nu een nieuw restaurant opgezet onder de naam Undercover in Amsterdam-Oost. Dit belooft een unieke ervaring te worden, voorspelt Kitsanin. Hoogwaardige sushi, uitgevoerd door een jong team in een laagdrempelige atmosfeer.

Anti-dresscode

Dat laatste wordt benadrukt door de anti-dresscode. ‘Voel je nooit verplicht om formele kleding te dragen bij een bezoek aan Undercover’, staat onder het kopje ‘etiquette’ beschreven op de website. Ook worden gasten vriendelijk verzocht om geen parfum te dragen of te roken tijdens het diner. Dit zou medegasten kunnen storen.

Undercover is vanaf half oktober open voor publiek. Reserveringen worden binnenkort aangenomen. Tot die tijd kunnen gasten alvast sushi afhalen vanaf een vaste locatie. De sushikwaliteit zal door het afhalen niet worden aangetast belooft het team. “Onze afhaalmaaltijd is zo ontworpen dat ie beter smaakt bij thuiskomt, dan op het moment dat je het ophaalt,” leest het op Instagram.