Jonge bewoners willen Noorderlingen naar het stemhokje krijgen

De Noordvoerders proberen zoveel mogelijk jongeren op 17 maart naar de stembus te lokken. Beeld Jakob van Vliet

“Ik merk zelf dat de politiek niet laagdrempelig genoeg is voor sommige jongeren,” zegt Kora Valentić (24), geboren en getogen in de Vogelbuurt in Noord. “Daardoor ontstaat er een kloof: de politiek is dan voor sommige jongeren een ver-van-je-bedshow.” Dat moet veranderen, vindt ze. Daarom raakte Valentić betrokken bij een project waarin een groep jongeren uit Noord leeftijdsgenoten informeert over politiek en ze motiveert om te gaan stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Het initiatief komt van cultuurcentrum Tolhuistuin en jongerenwerkorganisatie Dock. “Ik zat dit jaar te bedenken hoe we jongeren in beweging krijgen om te gaan stemmen,” zegt Mara van Nes (27), programmeur bij Tolhuistuin en verantwoordelijk voor de programmering op de verkiezingsdag 17 maart. Het cultuurhuis is net als vier jaar geleden een stemlocatie. “Juist nu wil je niet dat er minder gestemd zal worden vanwege corona. Je moet stemmen om iets te kunnen veranderen, ook de jongeren die niets met politiek hebben en niet weten op wie ze moeten stemmen.”

Ze benaderde een jongerenwerker van Dock en belde ­Valentić met de vraag of zij beiden wilden helpen het project op te zetten. Valentić, die vorig jaar zomer haar bachelor kunst en economie afrondde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, was direct enthousiast: “Ik wil jongeren duidelijk maken dat hun stem uitmaakt en invloed heeft op hun ­leven nu en later.”

Eerst moest een groep enthousiaste jongeren worden gevonden. Daarom kwam begin januari op sociale media de oproep aan jongeren uit Noord tussen de 17 en 25 jaar om zich aan te melden, hun ‘stadsdeel te vertegenwoordigen en zoveel mogelijk jongeren naar de stembussen te trekken’. Die oproep, werving via Dock en mond-tot-mond­reclame leverden een groep van twaalf op, inclusief projectleider Valentić. De jongeren doopten zichzelf om tot de Noordvoerders.

Winactie en muziek

De Noordvoerders bedachten een campagne en een programmering voor bij Tolhuistuin die jongeren zover moeten krijgen daar op 17 maart hun stem uit te brengen. Via een WhatsAppgroep houdt het gezelschap contact over ­alle vorderingen en soms kan het – volgens de regels – ­samenkomen bij Dock om te overleggen.

Iedereen heeft daarbinnen zo zijn eigen verantwoordelijkheden. Sommigen, onder wie Jiska Koppe (21) uit de Van der Pekbuurt, denken na over het verloten van een prijs onder de stemmers. Koppe was van plan te gaan studeren in Berlijn, maar dat zit er nu niet in. Ze meldde zich deels daarom aan voor dit project. Koppe vindt het leuk om zich voor de buurt in te zetten en ze noemt het doel van het project ‘heel mooi’.

Om te kunnen deelnemen aan het project is het geen vereiste om politieke interesse te hebben, maar Koppe heeft die wel. “Thuis werd ik doodgegooid met politiek. Ik heb meegekregen dat het belangrijk is om te stemmen en je te verdiepen in politieke partijen.” Maar ze weet ook dat niet ­iedereen zo is opgevoed. “Ik hoorde jongeren een keer zeggen dat ze niet eens wisten dat er gemeenteraadsverkiezingen bestaan.” Daarom wil ze leeftijdsgenoten informeren en over de streep trekken om te gaan stemmen.

Noordvoerders willen ook zorgen voor vermaak in de wachtrij, zoals bijvoorbeeld een silent disco en muziek­optredens. De line-up voor 17 maart is al rond, die bestaat voornamelijk uit lokale talenten, van wie de namen later ­worden bekendgemaakt. “We mogen vieren dat we in dit land onze stem kunnen laten horen,” aldus Van Nes.

De Noordvoerders willen dat ook jongeren die politieke interesse niet van huis uit hebben meegekregen gaan stemmen. Beeld Jakob van Vliet

Jéremy Lambert (22) is een van de organisatoren van de line-up. Hij komt uit de Buikslotermeerpleinbuurt en studeert aan het ROC Amsterdam. Een buurvrouw bracht hem op de hoogte van de oproep. “Ik dacht over politiek ­altijd: het zal wel. Ik kan stemmen, maar het heeft geen zin. Wie zal er naar ons jongeren luisteren?”

Maar door ­onder andere de Black Lives Matter-demonstraties, waarbij jongeren aanwezig waren, veranderde zijn blik op de politiek. “Toen ik dat zag, dacht ik: wij kunnen wel impact hebben en moeten dat gezamenlijk doen. ­Samen staan we sterk, zeg ik dan.”

Van buurt naar buurt

In aanloop naar de verkiezingen voeren de Noordvoerders ook campagne op hun gelijknamige Instagrampagina. Daar delen ze video’s waarin zij – en hun vrienden en kennissen uit de buurt – vertellen waarom ze gaan stemmen, in de hoop leeftijdsgenoten te inspireren.

De jongeren gingen onlangs de straat op om beeldmateriaal te maken voor hun online campagne. Een dag lang reed Valentić met Noordvoerder Pamela Thani (24) en een cameraman door verschillende buurten in Noord, waaronder De Banne en de IJpleinbuurt. Op meerdere plekken maakten ze video-opnames met de Noordvoerders.

Statement

De dag begon om half elf in de Vogelbuurt, voor de Bethlehemkerk op het Zwanenplein. Noah van Nieuwenhoven (21) deed als eerste zijn verhaal, met een statement en zijn stemreden. Valentić instrueerde hem om enthousiast te klinken en na een stuk of tien takes, verschillende intonaties en ook een Engelse versie hadden ze voor die locatie genoeg beeldmateriaal.

Van Nieuwenhoven zit in zijn laatste jaar van de studie communicatie en marketing en woont in de Vogelbuurt. Een vriendin vroeg hem bij het project. “Ik ben zelf nooit echt met politiek bezig geweest, maar door corona heb ik veel tijd over. Dit is de perfecte kans om mij meer in politiek te verdiepen,” zegt Van Nieuwenhoven, die tijdens eerdere verkiezingen meestemde met zijn ouders. “Nu heb ik een stemwijzer ingevuld en ben ik meer gaan lezen over de partijen die daaruit kwamen.”

De groep is de komende week nog zoet met campagne voeren en activiteiten organiseren. De eerste video’s staan op Instagram en daarop komen nog livestreams over bijvoorbeeld vrouwen in de politiek.

Gekeken wordt of en hoe het initiatief kan worden voortgezet. Valentić: “Zodat het geen losstaand project is dat na de verkiezingen voorbij is.” Het is volgens haar bijzonder om zo’n getalenteerde en gemotiveerde groep bij ­elkaar te hebben, en daarom zonde om er niet mee door te gaan.

De hoop is dat dit project het begin is van een jongerenraad of een groep politieke jongeren in Noord. En dat de jeugd zich ervan bewust wordt hoe ver politiek kan doordringen in het dagelijks leven. Valentić: “Want zo veel dingen hebben te maken met politiek. Ook het speeltuintje waar je bent opgegroeid en waar de gemeente misschien huizen wil bouwen.”