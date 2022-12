Jonah Freud (60) stopt met haar Kookboekhandel: ‘Soms staan mensen anderhalf uur te bladeren; die zitten dan in mijn aura, snap je?’

Jonah Freud (60) is de kookboekenspecialist van Nederland. In oktober verscheen haar vijfentwintigste boek, Memmisj. Een gesprek over de Joodse keuken en het geheim van een goed recept, in haar Kookboekhandel, een paar weken voor de sluiting.

Als Jonah Freud ’s ochtends wakker wordt, is het eerste wat ze denkt: wat gaan we eten vanavond? Haar man lacht haar erom uit, want ze kan op zo’n moment bijna proeven waar ze zin in heeft. Dan haalt ze de spullen in huis en gaat ze over tot de orde van de dag – haar Kookboekhandel, bijvoorbeeld, op de Haarlemmerdijk. Want eigenlijk houdt Jonah Freud meer van kookboeken dan van koken. Ze is behalve eigenaar van de winkel ook de vaste kookboeken­recensent van Het Parool en uitgever en co-auteur van onder meer De banketbakker van Cees Holtkamp – 77.000 verkochte exemplaren – en Altijd zondag – de keuken van Wil Demandt, voormalig chef van het sinds 2018 gesloten restaurant Bordewijk.

Zelf schreef Freud 25 kookboeken. Haar laatste en meest persoonlijke is Memmisj – de Joodse keuken van Jonah Freud, dat in oktober verscheen. Een gesprek in de winkel, naast de kasten met Zuid-Europese kookboeken. Nu het nog kan, want in januari gaat ze stoppen. Opruimen, af en toe open voor een uitverkoop, misschien een deel van de boeken naar andere winkels. Vanaf maart verhuurt ze het pand. Het is genoeg geweest. “Dat winkeltje spelen ken ik nu wel.”

Nu mogen alle winkels weer open, na corona, en gaat u dicht.

“Wat iedereen verschrikkelijk vond, vond ik heerlijk. We waren alles bij elkaar 9 maanden gesloten en voor het eerst in 33 jaar had ik niet ergens nog een winkel in me zitten.”

Op zich is een kookboekhandel een overzichtelijke winkel, lijkt me. Het is niet dat je waar bederft.

“Zeker, het is beter dan een bloemenzaak! Uiteindelijk verkoop je altijd alles toch wel. Ook voor de gekste boeken komt op een gegeven moment wel iemand langs.”

Wat maakt het werk dan zo zwaar?

“Het aanwezig zijn. Ik ben dol op de mensheid, maar er zullen best mensen zijn die mij een wat norsige vrouw vinden. Je hebt soms gewoon je dag niet. En naarmate ik ouder word, heb ik meer de behoefte om met mezelf te zijn, en met familie en vrienden.”

Vragen klanten in de winkel veel van u?

“Ja, want dit is een speciaalzaak. Mensen bestellen kookboeken op internet en komen vooral naar een winkel voor advies. Dus ik praat met iedereen die hier is. Praten over de boeken is natuurlijk het allerleukste van een boekhandel.”

En toch loopt u erop leeg.

“Soms staan mensen anderhalf uur te bladeren. Die zitten dan in mijn aura, snap je? Deze boekhandel voelt ook als mijn huiskamer, dat is het ook altijd geweest. Voor hetzelfde geld zitten mijn kinderen hier, hun vriendjes, de hond. Mijn vrienden komen hier. Dat ga ik ook het meeste missen.”

Beeld Oof Verschuren

In november bestond de Kookboekhandel 45 jaar. De winkel werd in 1977 opgericht door Titia Bodon, aan de Willemsparkweg. Later verkaste het zaakje naar de Run­straat, waar de in 2013 overleden eetschrijver en Paroolrecensent Johannes van Dam het overnam. Sinds 2007 zit de winkel aan de Haarlemmerdijk. Jonah Freud was er vanaf het begin bij: op haar veertiende had ze Titia Bodon gevraagd of ze gratis in de winkel mocht werken.

Gratis?

“Ze is me later wel gaan betalen, hoor. Toen Johannes het overnam, heb ik adieu gezegd. Toen ben ik gaan studeren.”

Wilde u niet samenwerken met Johannes?

“Met die man was niet te werken. Ik had voor de mensen die voor mij in de winkel stonden een handleiding gemaakt en daar stond met koeienletters in: ‘Schrik niet als Johannes binnenkomt. We blijven onze eigen lijn volgen.’ Hij kwam me altijd vertellen wat ik moest doen. We waren heel goed hoor, ik mis hem nog wekelijks.”

Maar hij was notoir lastig.

“Heel. Hij wist alles beter, ook alles wat hij eigenlijk niet wist.”

Een klassieke mansplainer.

“Maar nog steeds, tot op de dag van vandaag, de allerleukste schrijver over eten.”

Waar komt uw liefde voor kookboeken vandaan?

“Die heb ik van huis uit meegekregen. Mijn moeder was heel erg van het koken: eind jaren zestig gingen we op vakantie naar Italië, met anderhalve meter bagage op het dak. Mijn moeder nam een snelkookpan mee naar de camping en een pastamachine, want in Italië kon ze tenminste goede bloem krijgen om pasta mee te maken. Mijn vader ging de tent opzetten terwijl mijn moeder bouillon trok in haar snelkookpan. Ze had haar periodes: soms aten we twee maanden lang Indiaas omdat zij dat in haar hoofd had.”

Kookte uw moeder uit kookboeken?

“Ze las ze. Maar echt het recept volgen, nee.”

Waarom zou je een kookboek lezen als je het recept niet volgt?

“Je slaat de informatie wel op. Kijk, je hebt mensen die lekker kunnen koken en een goed smaakgevoel hebben, maar helemaal volgens recepten koken. En je hebt mensen die een recept lezen, en in een ander kookboek een ander recept lezen en vervolgens hun eigen gerecht maken. En je hebt mensen die gewoon googelen wat ze willen eten en dan bij mij komen klagen dat het niet lekker was. Tegen hen zeg ik: je moet ook wel een goed recept gebruiken. Er zijn mensen die het kunnen, recepten opschrijven, en mensen die het niet kunnen.”

Wie kunnen het?

“Dat is altijd een leuke vraag! Claudia Roden, van De Joodse keuken, is de beste van de wereld. Die schrijft recepten zoals je thuis wil eten. Heel veel mensen willen interessant doen: die willen een beetje van dit, een flatsje van dat – allemaal om te imponeren. Claudia Roden heeft daar geen last van.”

En wie kunnen het niet…?

“Ik zal je het mooiste voorbeeld laten zien. Dit is een kookboekje ter gelegenheid van de abdicatie van koningin Beatrix. Een recept van Youp van ’t Hek: de hutspot van Youp. Dit staat bij de ingrediënten: 1 kilo aardappelen, 2 stelen prei, 400 gram winterwortel, een kruidenbouillontablet en 500 gram boter. Vervolgens schrijft hij: ‘Aardappelen schillen en samen met de bouillon.’”

Met de bouillon wat?

“Precies! Met de bouillon wat? Haha!”

Ik neem aan koken.

“Ja, ik ook. ‘De gesneden wortel en prei in 20 minuten gaarkoken. Alles fijnstampen met de piccalilly.’ Welke piccalilly? Nou ja, dat is wat ik bedoel. Dit gebeurt heel vaak.”

Lijkt me trouwens tamelijk smerig dit.

“Dit is niet te eten. Youp dacht: ik schrijf gewoon wat op en dat komt wel goed. Nou, dat kwam dus niet goed.”

Fronsend: “Hallo! Zul je net zien.”

Beeld Oof Verschuren

Er is een klant binnengestapt. Hij vraagt naar Sweet van Yotam Ottolenghi. Binnen twee minuten heeft hij afgerekend en de winkel, die vandaag eigenlijk gesloten is, verlaten.

Toch grappig dat u ‘Zul je net zien’ zegt als er iemand binnenkomt, in plaats van: ‘Leuk, een klant!’

“Ik kwam zaterdagmiddag thuis en zei: ik ben maar twintig minuten alleen geweest vandaag!” Bulderende lach.

U bespreekt elk kwartaal in Het Parool de kookboeken die dan net zijn uitgekomen. Hoeveel kookboeken kan een mens aan?

“Soms vliegen ze me aan. Maar het is ook een verslaving. Op woensdag komen altijd de nieuwe boeken binnen. Heel lang werkte ik niet op woensdag, maar dan kwam ik toch altijd even om te kijken hoe ze eruitzagen. Ik moet ze zien. Ze lagen bij ons thuis tot in de kledingkast van mijn zoon.”

Wat is er zo leuk aan een kookboek?

“Je leert elkaar het beste kennen door elkaars eten te eten. Als ik een Chinees kookboek lees, krijg ik een idee van China, van hoe mensen daar leven en en bezig zijn. Dus tot op zekere hoogte is het iets sociologisch. Maar recepten hebben ook geschiedkundige waarde. Iedereen kan zich herinneren wat zijn moeder of oma het lekkerste maakte. Mijn moeder is heel jong overleden, ik was op mijn 26ste wees. Ze kookte veel en fantastisch, maar heeft veel te weinig opgeschreven. Dat probeer ik nu goed te maken. Memmisj is mijn persoonlijkste boek. Mijn zoon zegt ook: wat fijn, nu staat het allemaal op papier.”

U bent zeventien jaar na de Tweede Wereldoorlog geboren.

“Mijn grootmoeder was in 1933 zwanger van mijn moeder, in Duitsland. Ze is Joods geworden om met mijn opa te kunnen trouwen. Uiteindelijk zijn ze samen naar Nederland gevlucht, maar mijn moeder is nog geboren in Hamburg, uit twee Joodse ouders dus. Volgens sommige orthodoxe tradities kan dat trouwens helemaal niet, je kon niet Joods worden. En sommigen vinden van wel, daar ga je al, wat een onzin allemaal. In 1935 kwamen ze naar Nederland, daar is mijn oom geboren. In 1939 heeft mijn oma haar Joods-zijn teruggedraaid omdat de dreiging te groot werd. In 1944, ’46 en ’50 zijn nog drie kinderen geboren, die dus niet Joods zijn, want die hadden een niet-Joodse moeder. Maar die voelen zich het meest Joods van allemaal. Ze moeten erbij horen, want ze hebben de oorlog al niet meegemaakt.”

Die proberen aan te klampen bij een gedeeld trauma.

“Een trauma verbindt ook. Mijn moeder en haar oudste broer waren zeven en vijf toen de oorlog begon. Die hadden samen iets wat die andere drie niet hadden. En dat werkt door tot de dag van vandaag. Dat realiseer je je pas later hoor, mijn ouders zijn al zo lang dood.”

Waaraan is uw moeder overleden?

“Ze had een zwak vaatstelsel. Daar is ze vaak aan geopereerd: twee keer in Engeland, een keer in Amerika. Bypasses, dat deden ze in Nederland nog helemaal niet. Ik was negen toen ze ziek werd. Ze vertrok naar Amerika en we wisten niet of ze terug zou komen. Het is voor mijn moeder altijd een drama geweest, ze kon ook niet meer werken. Bij tijd en wijle was ze er behoorlijk depressief van. Als ze niet kon slapen, ging ze ’s nachts pateetjes maken.”

Hoe ging u daarmee om?

“Ik ging voor haar zorgen. Tot mijn achttiende, toen heb ik me daar in één keer van losgerukt. Ik stikte van haar zorg. In één nacht ben ik bij mijn vriend Wim ingetrokken, die had toen al een bootje op het Prinseneiland. Ik ben er nooit meer weggegaan.”

Wat vond uw moeder daarvan?

“Die vond dat ze vreselijk in de steek gelaten werd. Ze moest het opeens zelf doen. Ik sprak haar nog steeds elke dag, ik was er ook nog best veel. Maar het is altijd moeizaam gebleven.”

En acht jaar later overleed ze.

“Mijn vader ging eerst nog dood. Die was op zijn 24ste vader geworden, van mijn zusje. Op zijn 28ste had hij drie kinderen, op zijn 33ste had hij drie kinderen en een zieke vrouw. Hij was een genie, hij wist alles, maar hij was ook mataklap. Lief mataklap, maar totaal getraumatiseerd door de oorlog. Zijn vader vluchtte in 1929 uit Hongarije en belandde uiteindelijk in Amsterdam. Hij dacht: om mijn hachje te redden, moet ik de eerste de beste vrouw trouwen die er heel arisch uitziet, dan ben ik safe.”

“Dat werd onze oma, wij noemden haar Oma Amstel. Ze was heel knap, maar knettergek. Samen kregen ze twee kinderen, mijn tante Iki Freud, de psychoanalyticus, en mijn vader, en die zijn beiden extreem verwaarloosd.”

Wat was er met uw oma aan de hand?

“Ze was een hoarder, ze redde alle ­duiven en eenden van Amsterdam, die woonden bij haar in de keuken. Ze had een huisje aan de Keizersgracht, daar sliep ze op een kartonnen doos in de keuken. Achter de voordeur had ze een valkuil, voor ongenode gasten. Als wij kwamen, de klein­kinderen, legde ze daar een plank overheen. Dan zaten we in de keuken en plakte ze stickertjes op haar spullen: als ik later dood ben, is dít voor jou en dát voor jou.”

Uw vader heeft een verschrikkelijke jeugd gehad.

“Hij heeft er nooit iets over verteld, maar dat is wel wat me langzaam maar zeker duidelijk wordt. Toen ik dertien was, is hij aan de drank geraakt. In die tijd is hij ook verliefd geworden op een andere vrouw. Hij was dus iemand die een pakje sigaretten ging halen en dan drie dagen weg was. Hij kon niet met zichzelf in het reine komen, hij kon niet bij mijn moeder weg. Maar uiteindelijk hebben mijn broer en ik hem het huis uitgezet. Vijf jaar later was hij dood. Een hersenbloeding, aan tafel. Hij had zichzelf doodgezopen.”

U bent er nog best goed uitgekomen.

“Wij alledrie, mijn broer, mijn zus en ik. Dat is wat onze hele familie verbaast. Iedereen die ons van vroeger kent, zegt: het is ongelooflijk hoe jullie op de been zijn gebleven.”

Staan er recepten van uw moeder in dit kookboek?

“Mijn moeder maakte vroeger vaak gevulde kip. Toen ze doodging, kreeg ik het niet voor elkaar dat recept te maken. Ik begreep domweg niet hoe ze het deed. Een jaar later pakte ik een nietszeggend kookboek dat uit haar kast kwam, Met kip de wereld rond. Het viel open op de vieste pagina. Daar stond het recept van Marokkaanse kip. Mijn moeder had er van alles bijgeschreven wat zij er dan mee deed. Dat recept staat in Memmisj.”

Wat is uw lievelingsrecept?

“Dat vind ik een rotvraag. Dat weet ik niet. Ik eet alles, behalve pens, zeg ik altijd. Dat mag ook hè, iets vies vinden.”

Eten uw kinderen ook alles?

“Die hebben het zwaar gehad met me. Tot ze tien waren, hield ik rekening met ze, daarna zei ik: ik maak nu wat ik lekker vind en jullie halen er maar uit wat je niet lust. Inmiddels eten ze alles.”

Ik heb tientallen kookboeken, maar uiteindelijk eten we elke week pasta pesto.

“Ja, dat vinden ze het lekkerst. Kinderen willen geen getrut.”

Beeld Oof Verschuren

Wat doe je daaraan?

“Laten gaan. Het gaat wel over. En laat ze zelf regelmatig koken. Dat moesten ze bij mij om de week: de ene dinsdag hij, de andere dinsdag zij. Zij mochten zeggen wat ze wilden maken, ik haalde de boodschappen. De eerste keer dat mijn zoon ging koken, wilde hij tournedos Rossini. Dat is biefstuk van de haas met eenden­lever. Daar had ie plaatjes van gezien in een kookboek van mij, dat vond ie mooi. Hij was toen elf.”

Zei u niet: stel je niet aan?

“Jawel. Maar ik heb het voor hem in huis gehaald, want dat was de deal die we hadden. Ik geloof wel dat het lekker was.”

Wat betekent ‘memmisj’ eigenlijk?

“Niks. Het staat wat mij betreft voor lekker eten. Mijn moeder zei altijd als ik vroeg wat we vanavond aten: gehakte memmisj met kiezelsteentjes. Dat heb ik ook altijd tegen mijn kinderen gezegd.”

Mijn moeder zei altijd hussemusse met je neus ertussen.

“Ik hoor nu dus van iedereen wat zijn moeder zei. Poep met sliertjes wordt ook vaak genoemd. Ik vertelde op de uitgeverij over die gehakte memmisj en toen zeiden ze: dat wordt de titel. Ik heb tot aan Israël laten uitzoeken wat memmisj betekent, maar niemand weet het. Kijk, ik werd gevraagd om dit boek te maken, maar ik heb meteen nee gezegd.”

Waarom?

“Ik wilde niet in die Joodse hoek zitten. Is een tweedegeneratiedingetje. Ik wilde daar niet mee worden geassocieerd.”

Dan heet je Jonah Freud en wil je niets met een Joods kookboek te maken hebben.

“In mijn familie krijgen ze hier allemaal de slappe lach over. Er zijn erbij die veel Joodser zijn dan ik. Hoezo ga jij een boek over de Joodse keuken schrijven? Ik vond dat er al een kookboek was, van Claudia Roden, maar ja, dat is inmiddels wel al 27 jaar oud. Toen dacht ik: wat mis ik daar nou in? Dat zijn vooral de recepten uit Afrika. Dus schreef ik per werelddeel dertig recepten op, die persoonlijk dicht bij me liggen en binnen de Joodse spijswetten vallen.”

Er staan zes recepten in voor kippensoep.

“Elk werelddeel begint met kippensoep. Joodse penicilline, zeggen ze. Als je je niet lekker voelt of ongelukkig bent, moet je kippensoep eten. Een oude Joodse wijsheid.”

Wat doet kippensoep dan?

“Niets. Maar we weten: hete bouillon is altijd goed. Vet, zout en warmte.”

Eten als oplossing voor verdriet.

“Zo werkt het voor veel mensen. Ik heb ooit een boekje vertaald van vrouwen die in Theresienstadt hadden gezeten. In het kamp haalden ze herinneringen op aan eten van vroeger en schreven ze recepten op. Eten geeft troost. Als Johannes depressief was, at hij elke dag een pan aardappelpuree. Troostpuree. Veel mensen hebben dat met zoetigheid, maar dat heb ik niet.”

Wanneer gaat u eten?

“Ik eet omdat ik het lekker vind en omdat een mens moet eten. Iedereen in deze wereld eet, elke dag, daar is niks geks aan. Het enige is dat wij de luxe hebben dat alles binnen handbereik is. Je moet daar, wat mij betreft, vooral niet te hysterisch over doen.”