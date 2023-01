Johnny Jordaan-voorstelling als eerbetoon én eerherstel: ‘Hij wordt soms nog weggezet als ‘vuile homo’’

De Porders. Vlnr voorste rij: Jaro Renout en Paul van Musscher. Midden: Marcel Cornelissen en Patrick Kuschel. Achterste rij: Ron Rotteveel, Bas van de Biggelaar, Rudi de Graaff. Beeld Lin Woldendorp

De natte sneeuw en stakende treinen zijn getrotseerd als zangers Paul van Musscher (49) en Jaro Renout (59) plaatsnemen aan de stamtafel van de kroeg van Renout, Checkpoint Charlie in de Staatsliedenbuurt. Zanger Paul van Musscher draait een jointje en neemt een slok van zijn koffie. “Ik liep al jaren met het idee rond om een ode te brengen aan mijn driehoog-achter-achterneef, Johnny Jordaan,” vertelt hij. “Maar het kwam er nooit van. Toen de afgelopen jaren in korte tijd een aantal vrienden van mij overleden, werd ik opeens met mijn neus op de vergankelijkheid gedrukt. Als ik een eerbetoon aan Johnny wilde maken was dit hét moment, en niet pas op mijn zeventigste.”

Hij vroeg een aantal bevriende muzikanten, van zijn eigen band De Amsterdelics, maar ook van Beef en Jah6, om mee te doen en het project De Porders was geboren.

Van Musscher zette de levensliederen van zijn achterneef samen met bassist Patrick Kuschel op een ska en rocksteady-beat, zoals Jah6 eerder reggae maakte van de nummers van André Hazes. “De ska en rocksteady kwam op in de jaren vijftig, net als de muziek van Johnny. Het waren ook levensliederen, maar dan op een ander ritme.”

Renout: “Het is een wonderlijke combinatie, maar het werkt als een malle. De kadans is anders en toch passen de teksten precies op het ska en rocksteady-ritme. Afgelopen zomer hebben we opgetreden op Zwarte Cross en op Jordanezencamping De Fransche Kamp, en iedereen zong alles mee, van Droomland tot Geef mij maar Amsterdam.”

Wakkerschudden

Op 7 februari, de 99ste verjaardag van de volkszanger, treden De Porders op met een muzikale theatervoorstelling met filmpjes en persoonlijke verhalen in Boom Chicago's Rozentheater. Niet toevallig was dit de plek waar Johnny en Willy Alberti, die altijd samen zongen op straat in de Jordaan, voor het eerst gezamenlijk op de bühne stonden. “Alles komt opeens bij elkaar. Mijn cirkel is rond,” zegt Van Musscher.

Renout schreef de verhalen die vier vertellers – hijzelf, Van Musscher, zanger Pieter Both en percussionist Rudi de Graaff – vertellen over hun persoonlijke band met Amsterdam. Zo is de naam van de band, De Porders, een verwijzing naar Renouts opa, die voor de oorlog ‘porder’ was.

“In die tijd hadden mensen nog geen wekker, de porder wekte de arbeiders om naar hun werk te gaan,” vertelt Renout. “Daar waren allerlei methodes voor, van een touwtje gebonden aan een teen waaraan werd getrokken, tot een lange stok met een scherpe punt om op een raam van driehoog te kunnen tikken. De porder kreeg vaak de huissleutel, en werkte op basis van vertrouwen. Het beroep verdween toen iedereen na de oorlog een wekker kon kopen.”

Renout zal de avond als MC en opper-Porder dan ook begeleiden met een grote klok om zijn nek, zoals Flavor Flav van de rapfromatie Public Enemy: “Ik ben Flavor Neef. Want in dorpje Amsterdam zijn we uiteindelijk allemaal familie.”

De bandnaam is indirect ook een haakje naar het tragische verhaal van Johnny Jordaan, die door veel Amsterdammers verguisd werd na zijn coming-out als homo­seksueel. Van Musscher: “We willen mensen wakkerschudden: anno 2023 is homohaat nog altijd de wereld niet uit. Met de voorstelling brengen we niet alleen een eerbetoon aan Johnny’s muziek, het is ook een eerherstel. Johnny worstelde met zijn homo­seksualiteit, hij voelde zich schuldig naar zijn gezin. Hij was zo wanhopig, dat hij zelfs een zelfmoordpoging deed door uit een rijdende te auto te springen. Nog steeds maak ik mee dat ie wordt weggezet als ‘vuile homo’.”

Pleurishekel

In een van de filmpjes die tijdens de avond zal worden vertoond komen daarom mensen aan het woord over hun coming-out. Renout: “De voorstelling, die wordt geregisseerd door Eva Bauknecht, moet bloedjegezellig worden, maar tegelijk zijn we bloedserieus.”

In een ander filmpje is Van Musscher te zien terwijl hij boven in de Westertoren een rocksteady-versie van Aan de voet van die ouwe Wester zingt, begeleid door de stadsbeiaard. “De cameraman die op dat moment ook voor ADE aan het werk was en een drone bij zich had, filmde de Westertoren vanuit de lucht. Het is tranentrekkend mooi geworden.” Van Musscher sprak voor weer een ander filmpje met Anne-Marie Grijzenhout, eigenaresse van café Nol, en met Johnny Jordaankenner en zanger Davey Bindervoet, die de ring van Johnny draagt.

Van Musscher vertelt in de voorstelling zelf hoe hij opgroeide met de liedjes van zijn achterneef, die begon als straatzanger in de Jordaan, daarna zingende kelner werd bij Café de Kuil en na het winnen van een zangwedstrijd in hotel Krasnapolsky – Tante Leen werd er tweede – georganiseerd door platenmaatschappij Bovema in een zoektocht naar de ‘beste stemmen van de Jordaan’, de eerste Nederlander werd die miljoenen singles verkocht. Het levert Johnny Jordaan in 1972 een Gouden Harp-onderscheiding op.

Van Musscher: “Samen met Tante Leen trad hij over de hele wereld op, ze stonden zelfs in Carnegie Hall in New York. Met zijn levensliederen raakte Johnny iedereen, dat was zijn grote kracht. De volkszangers van toen hadden echt hart voor hun buurtje en dat voelden mensen wereldwijd.” Aan de zogenaamde volkszangers van nu heeft Van Musscher een ‘pleurishekel’. “Het genre is zo plat geworden, het heeft niks meer te maken met hoe het ooit begon: Johnny had soul.”

Pikketanussie

Naast zijn zangactiviteiten werkte Johnny Jordaan af en toe ook als acteur en in het cabaret, onder meer in een bekende travestie-act met Fred Perrier. In 1983 krijgt hij, ter gelegenheid van zijn 50-jarig artiestenjubileum, een gouden speld van de Gemeente Amsterdam uitgereikt. Johnny overlijdt in 1989 op 64-jarige leeftijd.

Van Musscher heeft zijn achterneef helaas nooit ontmoet. “Mijn ouders komen uit de Jordaan. Mijn vader was kapper in de Nieuwe Leliestraat, maar ze vertrokken naar Noord en uiteindelijk zoals de meeste Jordanezen naar Purmerend. Mijn opa kende Johnny wel goed en zijn muziek werd altijd gedraaid op familiefeesten en begrafenissen, het zit in mijn DNA.”

Van Musscher zingt de nummers met zijn eigen Amsterdamse tongval of ‘Jamainees dialect’, zoals hij het zelf noemt. “Ik kreeg wel op mijn kop van mijn moeder, die opmerkte dat Johnny helemaal niet zo plat zong, maar juist heel keurig en gearticuleerd. Ik wil Johnny ook niet nadoen, maar juist mijn eigen draai geven aan zijn liedjes, en dit past bij mij.”

In Boom Chicago kan het publiek straks zittend aan tafeltjes van de twee uur durende voorstelling genieten. “Een ticket is inclusief een pikketanussie van jeneverdistilleerderij De Ooievaar. De helft van de driehonderd kaarten is reeds verkocht, dus wie erbij wil zijn, moet snel zijn!”

De Porders: 7/2 in Boom Chicago om 19.00 uur. Kaarten kosten €19,50, inclusief een pikketanussie, te bestellen via www.deporders.nl