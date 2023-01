John Heitinga werd in 24 uur tot assistent én interim benoemd bij Ajax: ‘Er moet wat veranderen’

John Heitinga zat bij zijn debuut als Ajaxcoach geen minuut op de bank. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Aan het winnende debuut van John Heitinga als hoofdcoach van Ajax ging een heuse achtbaanrit vooraf. Zo is hij waarschijnlijk de eerste man in het profvoetbal die binnen 24 uur zowel tot assistent als tot hoofdtrainer wordt benoemd.

Dat ging als volgt: donderdagmiddag kwam hij met de directie overeen vanaf zaterdag als assistent van Schreuder te zullen fungeren. Eerder deze maand was Heitinga al benaderd om de staf eens op te schudden. Zijn eerste antwoord: daar moet ik over nadenken. Zijn tweede antwoord: nee, ik ga het niet doen.

Maar drie keer bleek scheepsrecht voor de clubleiding. Donderdag gaf Heitinga zijn zegen, ervan uitgaande dat Ajax het vege lijf van Schreuder zou redden met een zege op Volendam. Dat gebeurde niet. Schreuder werd kort na de wedstrijd ontslagen. ‘s Nachts tekende het technisch hart in de Johan Cruijff Arena plan B uit, waarin Heitinga een nog prominentere rol moest vertolken.

Dat merkte hij vrijdag, toen hij in de vroege morgen werd gebeld met het verzoek zich op de club te melden. Of hij als interim de honneurs van Schreuder wilde waarnemen. Heitinga twijfelde even. De piepjonge coach van de beloften heeft steevast benadrukt de weg van de geleidelijkheid te prefereren.

Clubliefde geeft de doorslag en hij geeft opnieuw zijn jawoord. “Ik wil mijn club helpen. Ik vond alleen de technische kant van het verhaal wel belangrijk. Wat, bijvoorbeeld, als er een nieuwe trainer komt?”

Discipline en normaal gedrag

Wanneer de spelers zich vrijdag op De Toekomst melden, zien ze naast Heitinga ook Gerry Hamstra. De technisch manager praat selectie en staf bij, onder meer over de nieuwe samenstelling. Heitinga leidt de herstelsessie, geflankeerd door Michael Reiziger en Richard Witschge.

De voormalige mandekker van Ajax, Oranje en Atlético Madrid treft een aangeslagen groep aan. “Het enige wat dan helpt is winnen. Alleen dan krijg je het vertrouwen terug. En je gaat alleen weer wedstrijden winnen door keihard te werken. Daar sta ik ook voor. Discipline en normaal gedrag. Ik ben dan niet heel anders dan als ik trainer van Jong Ajax ben. Ik wil alles winnen. In zo’n situatie doe je alleen veel op gevoel.”

Zijn gevoel zegt hem dat hij het tactische maar beter even achterwege kan laten. “De laatste training voor Excelsior ben ik er kort op gaan zitten. En ik heb voor deze wedstrijd alleen een plaatje van de ranglijst laten zien. Daarop was te zien dat we vijfde stonden. Ik wilde dat dat goed doordrong. Dat wij Ajax zijn en daar niet horen te staan omdat we Champions League horen te spelen. Oftewel: er moet wat veranderen.”

Op zondagochtend zegt hij tegen zijn vrouw dat ze er vooral ook van moeten genieten. Een paar uur later op de club benadrukt hij dat ook tegenover zijn spelers: ze moeten het plezier weer hervinden.

Kamikazevoetbal

Heitinga heeft twee verrassingen in zijn basisploeg. Niet Tadic, Bergwijn of Conceição, maar Mohammed Kudus begint als rechtsbuiten. En Calvin Bassey, aankoop en vaste waarde van Schreuder, neemt plaats op de bank. Heitinga: “Ik praat morgen met Calvin.”

Tijdens zijn vuurdoop zit de interim geen minuut in de dug-out. Steevast staat hij ervoor, rustig instruerend. Als het spel even stilligt, roept hij een speler bij zich. Timber bijvoorbeeld. Die zegt na zijn honderdste eredivisiewedstrijd: “Ik ken John van mijn tijd bij O19. Ik vind hem een goede trainer en ik zie nu dat hij grote stappen heeft gemaakt.”

Ajax komt frivoler voor de dag, maar na de 0-1 ziet Heitinga een oude kwaal opdoemen. Degradatiekandidaat Excelsior krijgt na ‘verticale passes’ steeds vrij baan en een handvol opgelegde kansen. Ajax speelt een halfuur kamikazevoetbal. “In die fase heb ik me mateloos geërgerd en heeft keeper Rulli ons in de wedstrijd gehouden,” aldus Heitinga in klare taal.

Geflatteerde zege

Hij mag dan debuteren, de coach spreekt open over zijn doldwaze dagen en de zware klus die hem te wachten staat. Aan zijn bravoure en plat Amsterdamse accent zal het in ieder geval niet liggen. Dat hij leeftijdsgenoten in de groep treft (doelman Maarten Stekelenburg is zelfs een jaar ouder) boeit hem niet. “What you see is what you get.”

Heitinga ziet Ajax met drie mooie goals alsnog uitlopen naar een geflatteerde zege. Of hij volgende week tegen Cambuur ook op de bank zit, weet hij nog niet. “Ik weet wel dat ik tot het eind van het seizoen bij het eerste blijf,” zegt hij, doelend op de rol van assistent die hij al overeengekomen was.

Welke rol hij de rest van het seizoen vervult, hangt af van de vorderingen die de directie maakt in de zoektocht naar een permanente opvolger voor Schreuder. Of hij zich ook klaar acht voor die rol? “Wat je nog niet weet, dat weet je niet. Het gaat erom dat je een klik met de groep hebt. Je kan de beste tactische trainer zijn die er is, maar de spelers moeten het voor je doen. De club beslist uiteindelijk,” aldus Heitinga, die zich na ballenjongen, jeugdspeler en aanvoerder ook trainer van de hoofdmacht mag noemen. “Ik heb hier bijna alles meegemaakt. Dit is een blijk van waardering. En ik heb ervan genoten.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: