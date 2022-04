Johan Cruijffs uitspraken uit 2007 zijn stof voor een nieuw boek: ‘Grappig om terug te lezen’

Beeld ANP

Aan boeken over Johan Cruijff geen gebrek. Wat voegt dit exemplaar toe?

“Voor ons eerste boek over Cruijff hadden we in 2007 een lang gesprek met hem in Barcelona. In dit nieuwe boek analyseren we aan de hand van veertien uitspraken van toen, hoe we daar nu tegenaan kijken.”

Waar hadden jullie het zoal over?

“Hij vertelde bijvoorbeeld uitvoerig over het bondscoachschap dat hij nooit vervuld heeft. Daar komt de titel vandaan: Nooit iets doen op de normen van een ander, sprak hij cruijffiaans. Ook zei Cruijff destijds dat hij terughoudend was als het ging om advies geven. Grappig om terug te lezen, want drie jaar later brak de ‘fluwelen revolutie’ uit bij Ajax en was hij allesbehálve terughoudend.”

Wat kunt u zich nog herinneren van die dag in Barcelona?

“Het was een geweldig leuke gebeurtenis. Na 2,5 uur had Cruijff nog genoeg te vertellen, maar moesten wij het vliegtuig halen. We zijn denk ik de enigen ter wereld die Cruijff aangaven dat we weg moesten, in plaats van andersom.”

Is dit boek ook interessant voor ‘de generatie Mbappe’?

“Cruijff betekent voor mijn generatie misschien meer, maar zijn belang is onomstreden. Hij heeft ook nu nog enorm veel invloed. Dat Edwin van der Sar directeur is van Ajax, is bijvoorbeeld puur te danken aan Cruijff.”

Raken we ooit uitgepraat over Johan Cruijff?

“Nog steeds wordt alles wat in het voetbal gebeurt met hem in verband gebracht. De komende jaren – nee, het komende decennium – nee, ik denk nog wel langer, zullen we het nog over hem hebben.”

Mik Schots en Jan Luitzen: Nooit iets doen op de normen van een ander, Balans, €20,-.