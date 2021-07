Joe moet het vooral bij The Juice laten

Alles ingepakt in de kenmerkende roze tint. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

De van oorsprong Deense keten Joe & The Juice zit sinds een paar jaar ook in Amsterdam. In het Centrum en in Zuid duiken de vestigingen rap achter elkaar op; van de Runstraat en de Noordermarkt tot de Beethovenstraat en de Cornelis Schuyt. Op het menu vormen sappen, shakes en shots de hoofdmoot. De foto’s zijn aantrekkelijk en de namen ronkend: van een Sex Me Up met appel en passievrucht tot een Go Away Doc met wortel en gember. Deze plek biedt niet alleen een liquid lunch, er valt ook wat te happen. Ontbijtbowls met gezonde ingrediënten als spirulina en açai, plus sandwiches en een zevental zoetigheden.

Tijd om te scooteren!

Na 35 minuten wordt mijn bestelling vanuit de vestiging in de Negen Straatjes bezorgd. Alles is perfect ingepakt in hun kenmerkende roze tint. Eindelijk een zaak die de huisstijl ook in de bezorgverpakkingen tot in de puntjes doorvoert. Helaas vind ik direct een kaartje dat meldt dat mijn bestelde worteltaart is uitverkocht: in plaats daarvan hebben ze er een extra brownie bij gestopt. Da’s balen.

Enne… hoe smaakt het?

Allereerst het vloeibare gedeelte. Voor een sap van bijna een halve liter betaal je €6,80 – dat is uiteraard absoluut niet goedkoop, doch vergeleken bij andere sapbars in de stad, zoals JuiceBrothers of Jacob’s Juice, betaalbaarder.

De smaken zijn allemaal zeer in orde en de drankjes zijn duidelijk extreem vers, met ingrediënten van hoge kwaliteit. De sapjes Green Haven (met spinazie, ananas, en appel) en Young Blood (met bleekselderij, citroen en appel) zijn beide fris en opmonterend. De veganistische Re-Build 2.0 shake (€7,80 voor 480 ml) kan ik tevens aanraden: romig en vullend door de combinatie van amandelmelk, proteïnepoeder, dadel, cacao, banaan en avocado.

Maar dan. Ik snap dat Joe’s Club Cracker niet echt lekker bekt, maar wat ik aantref, verpakt in een platte roze envelop (!), verdient de naam Joe’s Club Sandwich (€6,90) eigenlijk niet. Het volkorenbrood is zo fanatiek onder de panini-press geklemd dat deze aanzien, structuur en smaak van een oudbakken cracker heeft gekregen. En dat ie zo karig is belegd met droge kipfilet, overrijpe avocado, matige pesto en wat miezerige plakjes tomaat helpt ook niet mee. ‘Kaspar Basse formed his goal to make healthy food sexy,’ lees ik in een achtergrondverhaal over de oprichter. Dit blijkt echter wel de minst sexy ‘sandwich’ van de stad.

Au.

De brownie (€3,50) – waar ik er dus twee van heb – is qua structuur goed, maar smaakt kunstmatig mierzoet, alsof er heel veel aspartaam of stevia is gebruikt. Kortom: de sappen zijn top, de rest heeft flink wat verbetering nodig.

Joe & The Juice Open ma-zo 8.00 tot 18.00 uur (weekend vanaf 9.00)

Bestellen via Uber Eats en Deliveroo

Prijs €35,30 voor een broodje, een shake, twee sapjes en twee zoetigheden

Aanrader De sapjes zeker, de sandwich kun je overslaan

