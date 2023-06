Job en Fred Band wil Amsterdamse jeugd een hart onder de riem steken: ‘Als het slecht is, dan is dat zo bedoeld’

Freddy Tratlehner (40), rapper van de Jeugd van Tegenwoordig, en wetenschapper Job de Jong (35) zaten in een flinke dip toen ze besloten samen muziek te gaan maken. Nu zingen ze als Job en Fred Band over Instagramsjamanen, liefdesdrama en gentrificatie. Deze week staan ze in Paradiso. ‘Die nummers zijn een hart onder de riem van de Amsterdamse jeugd.’

“Job is ongeduldig, het succes met de band gaat hem niet snel genoeg.”

“Wat een onzin, Freddy is juist gewend dat alles vanzelf gaat. Voor het succes met De Jeugd van Tegenwoordig heeft hij niks hoeven doen.”

“Job heeft een blue collar-idee van succes, hij vindt dat je ervoor moet bloeden.”

In de schaduw op een terras in het Westerpark wordt de dynamiek tussen vrienden Job de Jong (35) en Freddy Tratlehner (40) meteen duidelijk: ze treiteren elkaar, liefdevol, en zijn vooral goudeerlijk. Met Job en Fred Band debuteerden ze dit jaar met de albums Kant A en Kant B. Hun muziek wordt door hun label Burning Fik, van Faberyayo en Abel van Gijlswijk, gebracht als ‘Nederlandse Britpop’. “Daar zijn we het dus niet mee eens,” zegt De Jong. “We zijn misschien geïnspireerd door dezelfde muziek als bekende britpopbands destijds, maar we luisterden er zelf niet naar.”

Tratlehner: “Ik kende britpop alleen van de eindeloos durende clips op MTV in de nineties. Die britpopclips duurden naar mijn idee altijd drie keer zo lang als de hiphopvideo’s. Nu luister ik er met terugwerkende kracht naar en ik moet zeggen: die gasten gaan toch wel lekker. Vooral Pulp vind ik goed.”

Liefdesdrama

De band ontstond per toeval, toen Tratlehner in de studio zat met De Jeugd van Tegenwoordigproducer Bas Bron. “Ik nodigde Job uit om gitaar te komen spelen op een nummer wat een nieuwe koers zou kunnen zijn voor De Jeugd. Bas vond het goed, maar hij heeft niks met gitaarmuziek, en als nummer voor De Jeugd viel het af.”

Het was de herfst van 2021 en Tratlehner zat op dat moment in een flinke coviddip – noem het een depressie, of ‘een slechte plek’ zoals Tratlehner het zelf omschrijft. De Jong was overwerkt. “Ik was net terug uit Amerika waar ik vijf jaar had gewoond om te werken aan mijn PhD-onderzoek naar hersenontwikkeling bij kinderen met autisme. Ik werkte er onder andere bij de Amish, waar een grote groep kinderen een ernstige vorm van autisme heeft. Tijdens het afronden van het onderzoek in Amsterdam werkte ik bij de psychiatrische crisisdienst, eerst bij het AMC en later in Leiden. Het was zwaar om klinisch werk en PhD naast elkaar te doen.”

In de studio van Tratlehner in Amsterdam-Noord gaan ze aan de slag. Tratlehner: “We bouwden er een muziekstudio met vier oude dekens en begonnen met opnemen. Ik wist dat Job goed gitaar kon spelen, maar ik wist niet dat hij ook allerlei andere instrumenten speelt. Met zijn tweeën namen we een aantal nummers op, waarbij hij het hele instrumentale gedeelte voor zijn rekening nam, behalve de drums. De teksten schreven we samen.”

Het roerige liefdesleven van De Jong vormt een dankbare bron van inspiratie voor de teksten, zegt Tratlehner. “Ik ben al zeventien jaar samen met mijn vrouw (documentairemaker en fotograaf Elza Jo Tratlehner), we hadden lang geleden twee keer een break-up, maar inmiddels zijn we getrouwd en hebben we twee kinderen. Job daarentegen had toen wat liefdesdrama. Ik zat naast Job toen hij liefdesverdriet had en ik Zet hem op voor hem freestylde. Hij trok dat toen heel slecht, als een chagrijnige kat zat hij naar me te kijken. Het is een van mijn favoriete nummers geworden, vooral omdat het spontaan gebeurde.”

De Jong nam wraak met het nummer Emotioneel failliet, dat losjes is geïnspireerd op Tratlehners situatie. “Freddy is heel eigenzinnig, maar heeft op een gegeven moment een afslag naar het geld genomen, hij werd zijn eigen enterprise. Daar worstelt hij mee.”

Tratlehner: “Ik heb in de tekst nog wat meer olie op het vuur gegooid, ik hou wel van een beetje drama. Niet alles in een lied hoeft waar te zijn, als het maar wel een geloofwaardig nummer wordt.”

Ceremoniële cacao

Naast existentiële en liefdesliedjes, waaronder het hartbrekende Geen karaoke, zijn er ook nummers die gaan over wat ze om zich heen zien gebeuren, zoals de gentrificatie in hun stad, bezongen in Doet denken pijn? en Overal ballen om me heen, met het refrein: ‘Waar zijn alle leuke mensen allemaal naartoe?’, Instagramspiritualiteit (Jij bent geen shamaan), of dingen die niet meer mogen in Mag niet meer: ‘R. Kelly mag niet meer, dat is verkeerd’.

De Jong: “Ik was een jaar of acht weggeweest uit Amsterdam en toen ik terugkwam herkende ik de stad niet meer. Er is heel weinig eigenheid, de horeca is een eenheidsworst en iedereen ziet er hetzelfde uit. Als je Amsterdam vergelijkt met een stad als Brussel is het maar saai. En een huis is hier niet meer te betalen.”

“Die nummers zijn een hart onder de riem van de Amsterdamse jeugd,” zegt Tratlehner. “Maar ook in Utrecht en Rotterdam werden de nummers meegezongen. Gentrificatie is niet alleen iets Amsterdams, het is universeel. En Instagram en TikTok staan vol filmpjes van mensen die in ijsbaden gaan zitten, wat prima is, maar hoezo kunnen ze het niet lekker voor zichzelf houden?”

“Moet jij nodig zeggen!” valt De Jong uit. “Jouw hele leven staat op Instagram!”

Tratlehner: “Er staan alleen flarden van mijn leven op. En als ik, zoals laatst, na de opnames van de clip van Emotioneel failliet in een urban temple in Oud-West wel goed ga op het knabbelen van wat ceremoniële cacao, deel ik dat níét online.”

‘Vergeet niet te genieten er is altijd wel gezeik, soms blijkt iets achteraf opeens de beste tijd,’ zingt Tratlehner in het nummer Fun Times. Die ene zin dekt wat hem betreft de lading wel: “Dit project heeft mij echt uit de somberheid getrokken en met Job ging het ook aanzienlijk beter. Dat is wat muziek kan doen, het was voor ons allebei heel therapeutisch.”

Houtje-touwtjesound

De clubtour wordt straks afgerond in Paradiso, afgelopen weekend stond de band op Best Kept Secret en binnenkort op Wildenburg, maar het is wel lekker om de muziek nu een beetje ‘te laten chambreren’, zegt Tratlehner. “We willen vanuit hier verder kijken, dit wordt géén franchise’.”

Te veel succes is de killer van de ziel, zingt hij in het nummer Job en Fred Band. “Zo groot als De Jeugd worden is niet alleen onmogelijk, maar ook zeker geen streven. In augustus komt het nieuwe album uit van De Jeugd van Tegenwoordig, met optredens op Lowlands en in de Afas. De Jeugd is voor mij als familie, maar de structuur van de muziek blijft hetzelfde.”

Tratlehner: “Dit project brengt mij veel vrijheid om andere stijlen uit te proberen, en dat is fijn. Ik wil er voor waken dat dingen te veel hetzelfde worden. Ik verlies dan mijn interesse, omdat het gevecht dan wegvalt, tenminste dat zegt mijn vrouw altijd. Daarom hou ik me naast muziek ook altijd bezig met andere dingen, zoals mijn eetmerk Lekker Fred, een kledinglijn of een kunstproject. Dat past bij mij, al ben ik er inmiddels wel achter dat ik niet alles moet willen. In mijn expositie heb ik veel energie, tijd en geld gestoken, en uiteindelijk was ik nog steeds bezig was met het voeden van mijn ego, maar dan veel pretentieuzer.”

De Jong promoveerde recent op zijn onderzoeken: “Ik combineer geneeskunde en onderzoek met muziek; dat maakt dat ik niet in allebei de beste kan zijn, maar het geeft mij ook veel energie.”

De houtje-touwtjesound van de band, met een doorleefde, soms valse zang, wordt niet door iedereen gewaardeerd of begrepen. “Er zijn mensen die het echt heel slecht vinden,” ziet Tratlehner in de Instagramcomments voorbij komen. “Als het slecht is, dan is dat zo bedoeld, dat is de stijl. Het is geen Suzan & Freek. Dat is voor sommige mensen maar moeilijk te verkroppen. Mijn kinderen van zes en vier vinden de muziek heel leuk, ze zingen alle nummers mee als er geduploot wordt of vragen erom in de auto. Alleen daarom al is dit project wat mij betreft geslaagd.”