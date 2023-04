Jigal Krant bedacht een plantaardige pita shoarma die zó lekker is dat hij hem elk dag maakt

Vier kookschrijvers nemen ons om beurten mee in hun keukens. Deze week maakt Jigal Krant onweerstaanbare shoarma met diervriendelijke kipstukjes.

Na jaren van ongeremde groei is de opmars van vleesvervangers piepend en krakend tot stilstand gekomen. Dat ligt volgens marktonderzoekers aan de economische malaise. De sporadische sojaschijf waarmee flexitariërs hun geweten plachten te sussen zou te duur zijn geworden. Ik waag het te betwijfelen. In mijn supermarkt vind je de goedkoopste hamburgers en schnitzels en kipstukjes in het schap met de vleesvervangers (‘stukjes’ zijn trouwens altijd nep, bij echte kip heten ze ‘reepjes’ of ‘blokjes’).

Prettig taai

Ik kook graag met vleesvervangers, maar daar viel ik u nooit mee lastig. Gedwee onderwierp ik me aan de mores van de culinaire elite. Die beschouwt nepvlees als onsmakelijke noodgreep voor stumpers die niet met groente overweg kunnen. Bovendien, hoor ik culicollega’s vaak zeggen, kunnen we maar beter ver blijven van bewerkt fabrieksvoedsel. Je weet immers nooit wat voor troep je binnenkrijgt. Dat klinkt nobel, maar dan zijn kaas, worst, balsamicoazijn, sojasaus en zo nog duizend en een fabrieksproducten óók taboe.

Dat ik ten langen leste uit de kast kom, heeft alles te maken met een recept dat ik u niet wil, nee niet mág onthouden. Ik bedacht van de week een plantaardige pita shoarma die zó lekker was, dat ik hem sindsdien elk dag klaarmaak. Dat zit hem in de gelaagde textuur. De oesterzwammen zijn prettig taaiig en de aubergine is weldadig smeuïg, maar de glansrol wordt opgeëist door de kip­stukjes. Die zorgen voor een ­welkome bite, waardoor het in die fluweelzachte pita geen al te kleffe bedoening wordt.

Pita shoarma van paddenstoelen, aubergine en kipstukjes Ingrediënten voor 4 personen - gedroogde porcini of shiitake

- zonnebloemolie

- 1 aubergine, in dunne reepjes

- 150 g oesterzwammen, in reepjes gescheurd

- 2 tl ras el hanout

- 1 grote teen knoflook, geraspt

- 160 g kipstukjes

- 2 tl milde paprikapuree

- 1 tl harissa

- 2 tl sojasaus

- 2 tl ketjap

- 3 el kokosmelk

- 100 g rauwe tahin

- 2 el citroensap

- 1 kropje little gem

- 4 pita’s Bereiding Laat de gedroogde paddenstoelen op een bakplaat verder uitdrogen in de oven, een halfuur op 100 graden. Maal de afgekoelde paddo’s fijn in de vijzel en koester het poeder als ultieme umamismaakgever. Verhit een flinke laag zonne­bloem­olie in een grote koekenpan. Bak de aubergine met een royale snuf zout op hoog vuur in 5 minuten goudbruin. Voeg de oesterzwammen toe. Schud de pan regelmatig. Als de paddenstoelen zijn geslonken, kunnen de ras el hanout, ½ theelepel paddenstoelenpoeder, knoflook en kipstukjes erbij. Voeg na 3 minuten de paprikapuree, harissa, sojasaus en ketjap toe en bak nog 5 minuten. Wees niet bang voor schroeiplekjes. Blus af met kokosmelk, draai het vuur laag en laat nog 5 minuten garen. Meng de tahin en het citroensap met een garde in een ruime kom. De tahin zal stugger worden. Voeg scheutjes water toe tot hij de dikte van slasaus heeft. Breng op smaak met zout. Rooster de pita’s kort in de broodrooster tot ze heet, maar niet knapperig zijn. Besmeer vanbinnen met tahinsaus en vul met sla en shoarma. Maak af met een plens saus.

In deze rubriek nemen we een kijkje in de pannen van Raghenie Bhawanie, Samuel Levie, Emma de Thouars en Jigal Krant, auteur van onder meer TLV en TLV Vegan.

.