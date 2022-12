Jesse en Daniëlle voelden zich onder druk gezet in de overspannen woningmarkt: ‘Handelen binnen vijf minuten’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Met welke dromen begonnen huizenjagers en welke zijn daar nog van over? Jesse Geul heeft er spijt van dat hij drie jaar geleden geen klein appartement heeft gekocht: ‘Dan had ik daar nu overwaarde op gehad en een doorstart kunnen maken.’

De zoektocht naar een koophuis in Amsterdam staat bij Jesse Geul (37) en zijn vriendin Daniëlle Hassefras (29) tijdelijk op een lager pitje. Ze zijn in oktober ouders geworden van zoontje Archie, dus ze hebben iets anders aan hun hoofd dan Funda afstruinen, verhuisdozen inpakken of klussen. Maar de wens om iets te kopen is nog altijd groot. “Ik heb huren nooit vervelend gevonden, maar wil graag iets opbouwen,” zegt Geul.

“Vrienden die vijf jaar geleden een huis in Amsterdam kochten voor drie ton, hebben dat onlangs verkocht voor het dubbele. Daar valt niet tegenop te werken. Ik ben in de loop der tijd wel meer gaan verdienen, maar heb daar niet meer huis voor kunnen terugkrijgen. Dat vind ik weleens frustrerend.”

Vertrekkende expats

Het stel vond zijn huidige appartement in Oud-Zuid in 2020 per toeval. Een kennis wees hen erop. “Een buitenkansje,” zegt Geul. “Vanwege de vertrekkende expats kwam er veel vrij en stortten de huurprijzen een beetje in, dus we konden het huren voor 1600 euro. Dat vond ik mee­vallen, maar misschien ben ik verpest, haha. Inmiddels is de prijs wel verhoogd: we betalen nu zo’n 1900 euro per maand. Daar zijn we tevreden mee.”

De droom van een koopwoning werd afgelopen zomer sterker toen de eigenaar van het huurappartement, die in het buitenland woont, mogelijk zou terugkeren naar Nederland. Dat zou betekenen dat de huur niet verlengd zou worden en het stel op zoek moest naar iets nieuws. “We hadden een huurcontract voor twee jaar,” zegt Geul. “Gelukkig is de eigenaar uiteindelijk niet teruggekomen en hebben we nu een contract voor onbepaalde tijd, maar in die periode zijn we wel om ons heen gaan kijken.”

De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector bleken flink gestegen te zijn: een driekamerappartement van 90-100 m2 kost al snel 2500 tot 3000 euro per maand. “Om te janken,” zegt Geul. “En voor de paar woningen die iets goedkoper zijn, schrijven honderd mensen zich in. Vaak werden we niet eens uitgenodigd voor een bezichtiging.”

Hoge rente

Geul en Hassefras zouden graag een huis kopen waar ze voor langere tijd in kunnen wonen. “Dat hoeft niet voor het leven te zijn, maar wel voor minstens tien jaar,” zegt Geul. “Ik heb een pleurishekel aan verhuizen.” Vooral Hassefras wil Amsterdam liever niet verlaten, maar Geul sluit een huis net buiten de stad niet uit. “Ik zit in de levensfase dat ik wat meer ruimte en rust wil. Eén keer zijn we ingeloot voor een nieuwbouwwoning in Weesp, maar de rente was sinds ons gesprek met de hypotheekadviseur al zo hard gestegen dat onze netto maandlasten op een schrikbarende 3500 euro zouden uitkomen. Dat hebben we dus niet gedaan. Ergens wil ik Amsterdam ook niet opgeven.”

Een tuin zou welkom zijn, maar meer ruimte dan ze nu hebben – ze willlen zo’n 100 m2 – is hun enige harde eis. “Vroeger droomde ik van het soort panden dat aan de Brouwersgracht staat, maar heel praktisch of duurzaam is een oud pand niet. Met de huidige energieprijzen en de verduurzamingen die op stapel staan zijn nieuwe woningen misschien wat meer waardevast.”

Geul en Hassefras hebben inmiddels heel wat woningen bezichtigd, maar voelen zich in de oververhitte woningmarkt steeds onder druk gezet razendsnel een beslissing te nemen. “Als ik op dag twee belde om een bezichtiging in te plannen, was ik al kansloos,” zegt Geul. “Je moet bereid zijn binnen vijf minuten te handelen.” Hoewel het stel altijd een woning voor de langere termijn wilde kopen, heeft Geul soms een beetje spijt dat hij drie jaar geleden geen klein appartement heeft gekocht. “Dan had ik daar nu overwaarde op gehad en een doorstart kunnen maken. Het voelt alsof ik op die trein had moeten springen en hem nu heb gemist.”

Wat het plan nu is? Blijven rondkijken. “Misschien moeten we op een gegeven moment toch maar iets kopen, ongeacht hoe de markt zich ontwikkelt. Maar liever wachten we even tot we iets meer waar voor ons geld krijgen.”

Wie Jesse Geul (37), recruiter en sollicitatie-­expert, en Daniëlle ­Hassefras (29), manager bij Deloitte.

Wonen in een huurap­partement in Oud-Zuid (85 m2) voor 1900 euro per maand.

Zoeken een koophuis in Amsterdam of omgeving, bij voorkeur van zo’n 100 m2 en met een tuin.

Tip van Jesse “Bezichtig veel huizen, zodat je een goed gevoel voor prijzen ontwikkelt. Op een gegeven moment weet je precies: dit is te duur voor dit aantal vierkante meters of deze buurt, of: dit is zo’n buitenkansje dat ik moet overbieden.”

Beeld Laura van der Bijl