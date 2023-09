Jeffrey Dral schreef een boek over seksueel misbruik: ‘De eerste keer had ik kunnen wegrennen, maar ik bevroor’

Amsterdammer Jeffrey Dral is zestien en net uit de kast wanneer hij in de kunstschaatswereld een volwassen koppel leert kennen dat hem volledig inpalmt. Een jaar lang misbruiken de mannen hem. In zijn young adult-boek Liegen zul je, dat dinsdag verschijnt, tekent hij zijn verhaal op. ‘Ik had dit boek destijds zelf willen lezen.’

Aan het eind van het interview haalt Jeffrey Dral, nu 28 en werkzaam als brandmanager, een omvangrijk boekwerk uit zijn tas. Knipsels en memobriefjes plakken lagendik op elkaar: aantekeningen over onder meer personages en vertelvorm. Dit is maar een klein deel van zijn notities tijdens het schrijven van zijn boek, zegt de Amsterdamse Dral. “Het zijn duizend dingen door elkaar, maar zo voelde het voor mij ook. Duizend gedachten schoten door mijn hoofd en ik had maar één hand om ze mee op te schrijven.”

Een uitgeknipt citaat op de eerste pagina, ‘De waarheid is het waard’, dient als reminder voor zichzelf. Want het naar buiten brengen van zijn verhaal is doodeng, bekent Dral. In Liegen zul je heeft hij de daders zo onherkenbaar mogelijk gemaakt. Namen zijn veranderd, evenals woonplaatsen en andere details. Maar toch. Zijn persoonlijke geschiedenis, die hij ooit begon op te schrijven als een vorm van therapie, is straks voor iedereen te lezen.

Die geschiedenis in het kort: Dral is net uit de kast wanneer hij via de schaatswereld – hij behoorde destijds tot de top van het Nederlandse kunstschaatsen – in contact komt met ‘William’ en ‘Tom’. Zij zijn achter in de twintig, hij zestien. Als hij een avond bij hen blijft logeren, wordt hij wakker met een hand in zijn onderbroek. De mannen halen hem over tot seks, iets waar hij eigenlijk nog niet klaar voor is. Ze lijven hem in hun relatie in en forceren hem met regelmaat tot seksuele handelingen. “Drammen,” zo omschrijft Dral het. “Wanneer ik zei dat ik niet wilde, deden ze er alles aan om ervoor te zorgen dat ik het toch deed.”

Wat je boek extra schrijnend maakt, is de tegenstelling tussen het misbruik en je eerste vriendjes, aan wie je ook ruim aandacht besteedt.

“Ik heb daar bewust voor gekozen om te laten zien hoe verschillend die ervaringen waren. Eigenlijk wist ik vanaf het begin dat wat William en Tom deden niet klopte. En dat het van de wet niet mocht. Maar ik was ook jong en op zoek naar liefde. Dus ging ik erin mee en beloofde ik alles geheim te houden. De eerste keer dat we seks hadden had ik kunnen wegrennen, maar dat deed ik niet. Ik bevroor. Zo overrompeld was ik door wat er gebeurde. Voor ik het wist loog ik jarenlang tegen familie en vrienden.”

Jeffrey Dral stopte met kunstschaatsen, omdat dat hem te veel herinnerde aan de tijd dat hij misbruikt werd. ‘Ik ben denk ik verliefd gemáákt.’ Beeld Isolde Woudstra

Tegen je ouders, die het koppel kenden, zei je dat jullie bevriend waren. Ook nadat je moeder begon te vermoeden dat er meer speelde.

“Ja. Toen mijn moeder me een keer op de man af vroeg of ik met een van hen had gezoend, ontkende ik glashard. Mijn ouders konden het goed met hen vinden. Mijn vader vertelde me vorige week wel dat hij ooit tegen hen gezegd heeft: ‘Eén vinger aan mijn zoon en ik maak jullie af.’ Toen hebben zij met een stalen gezicht beweerd dat zoiets nooit zou gebeuren.”

In het boek beschrijf je jouw gevoelens voor William en Tom als ‘verliefdheid’.

“Dat klopt, ik voelde me verliefd, of dacht dat in elk geval. Ik ben denk ik verliefd gemáákt. Zij namen mij op in hun relatie en zeiden dat ze van me hielden. Ik ben lang gepest en voelde me vaak eenzaam. Bij hen verdween dat gevoel. Ik hoorde eindelijk ergens bij. En ik was nét uit de kast. Ik keek tegen hen op.”

Heb je aangifte tegen hen gedaan?

“Ja. Toen ik jaren later mijn familie alles vertelde, zijn we samen naar de politie gestapt. William en Tom zijn, toen het onderzoek al eventjes liep, door agenten van hun bed gelicht. Op die manier konden ze niet onderling overleggen. Ze beriepen zich echter op hun zwijgrecht. Uiteindelijk is de zaak vanwege gebrek aan bewijs geseponeerd.”

Weten ze van het boek?

“Ik heb geen idee. Misschien hebben ze wat opgevangen. Of ik overwogen heb contact met ze te zoeken? Nee. Ik ben hen, nadat ons contact verbroken werd, nog twee keer tegengekomen. Beide keren nam angst mijn lichaam volledig over, tot fysieke reacties als overgeven aan toe. Los daarvan zijn ze zo onherkenbaar mogelijk gemaakt. En het boek gáát niet over hen. Het gaat over mijn verhaal en over seksueel misbruik. Het is niet bedoeld als wraakactie.”

Liegen zul je is een young adult-boek. Waarom heb je het in die vorm gegoten?

“Omdat ik dit boek zelf destijds had willen lezen. Toen ik als tiener na de gebeurtenissen met William en Tom op zoek ging naar soortgelijke verhalen, vond ik ze niet. Het boek is soms heftig en expliciet – daarom is het officieel voor lezers boven de achttien. Ik heb alles onverbloemd opgeschreven zodat het voor iedereen begrijpelijk is. Dat betekent ook dat lezers details over mijn lichaam zullen weten, dat mensen een mening zullen hebben over mijn persoonlijke verhaal. Ik weet niet wat er komen gaat als het boek eenmaal in de winkel ligt. Dat is heel spannend. Soms schiet ik er ’s nachts wakker van.”

Hoe ga je om met die spanning?

“Ik probeer te focussen op mijn doel: iets voor anderen kunnen betekenen. Tijdens het schrijven heb ik altijd gezegd: ‘Als ook maar één iemand hier iets aan heeft...’ Voor mijn gevoel is dat al gelukt. Ik heb berichtjes gekregen van mensen die zich herkennen in de beschrijving van mijn boek, die me bedanken dat ik hier open over ben. Dat doet veel met me. Dat gezegd hebbende, hoop ik niet dat mensen zullen denken dat dit soort praktijken onder homo’s aan de lopende band gebeurt. Ik wil juist laten zien dat misbruik iedereen kan overkomen.”

Tegelijkertijd pleit je duidelijk voor meer openheid over seksueel misbruik onder mannen.

“Klopt. Als kind werd er tegen me gezegd: let op je zusje als je samen het park ingaat. Een misbruiker was voor mij een persoon die plotseling uit de bosjes zou springen en het op haar had gemunt. Nooit iemand die ook bij onze ouders over de vloer kwam en iets met míj zou willen doen. Daar mag meer bewustzijn over komen.”

Hebben je ouders het boek gelezen?

“Ja. Ik wilde erbij zijn wanneer ze dat deden, op die manier kon ik dingen direct toelichten. En ik wilde zien wat er in hen omging. Daarom heb ik ze meegenomen naar een hotel waarvan mijn vriend zei dat het er altijd rustig is. In de foyer hebben ze het met zijn tweeën zitten lezen.”

Hoe reageerden ze?

“Ik had eigenlijk verwacht dat mijn vader woedend zou worden, maar dat gebeurde niet. Soms moest hij wel een luchtje scheppen. Mijn moeder lag na het lezen een uur lang huilend met haar hoofd in haar armen op tafel. Ze begrijpen allebei honderd procent waarom ik dit boek moest schrijven en zijn ontzettend trots.”

Je bent op je 21ste gestopt met kunstschaatsen vanwege de mentale nasleep van het misbruik. Verwijt je de daders dat?

“Ik ben geneigd om ‘ja’ te zeggen, maar ik weet niet hoe het was gelopen als ik hen niet had ontmoet. Feit is dat ik het niet meer kon opbrengen om op de ijsbaan te staan. Daar zijn vond ik vreselijk.”

Dat geeft wel aan hoeveel invloed het misbruik ook jaren later nog op je had. Hoe gaat het nu met je?

“Het gaat goed. Dat wil niet zeggen dat ik er niet meer mee bezig ben. Je zult mij nooit horen zeggen dat ik er krachtiger uit ben gekomen. Maar als ik in een dal zit, klim ik er sneller uit. En ik ben gelukkig in staat van mensen te houden en hen te vertrouwen. Dat komt denk ik doordat ik in mijn tienerjaren, dankzij mijn eerste vriendjes, ook heb mogen ervaren wat échte liefde is.”

Jeffrey Dral: Liegen zul je. Uitgeverij Volt, 408 blz., €18,99